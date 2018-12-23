МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

''Дядя, прости заср*нца!'' Невзоров раскрыл нелегитимность РПЦ и Кирилла

21.4тЧитать материал на украинском

Российская православная церковь является нелегитимной, так как она не получила от Константинополя Томос об автокефалии.

Об этом в интервью "Эхо Москвы" заявил российский журналист и публицист Александр Невзоров (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы). "Всплыл фактик, который может полностью угробить РПЦ", — сказал он и отметил, что отсутствие церковной "лицензии" подтвердил, в частности, архиепископ Тельмисский Иов (Геча).

"Главным патриархом православия считается патриарх Константинопольский. Только он, это единственное лицо в мире, может дать Томос… Если просто собралась толпа идиотов, предположим, которая решила зарабатывать, пугая старушек адом, а это неплохой бизнес, то такая толпа церковью считаться не может", — сказал Невзоров.

Новости
Рождение церкви: кому жаловался глава РПЦ Кирилл на то, что в Украине "незаконно" создают независимую церковь
Александр Невзоров в студии "Эхо Москвы"

Александр Невзоров в студии "Эхо Москвы"

Скрин видео

Поскольку "константинопольские крохоборы полезли в архивы и выяснили, что у РПЦ Томаса действительно нету", то, подчеркнул он, "торговлю магическими услугами она осуществлять не может и церковью считаться тоже не может".

"Черт знает, как это вышло. Первые попытки автокефализации русская церковь предприняла в конце 15-го века, а образовалась окончательно в конце 16-го на каких-то очень хлипких основаниях. А вот Томос она получить забыла, было, вероятно, некогда", — продолжил журналист.

Он добавил, что в ситуации с церковниками все вышло так же, "как и всегда в России".

Новости
''Пристанище демонов'': украинский генерал жестко прошелся по РПЦ
Александр Невзоров в студии "Эхо Москвы"

Александр Невзоров в студии "Эхо Москвы"

Скрин видео

"Вы понимаете, что у верующих совсем другой мир. Если принимать всерьез все церковные правила, каноны, то РПЦ абсолютно незаконная организация, то что называется самосвяты, по сути дела — секта", — сказал Невзоров.

Он считает, что после выяснения такого скандального факта для РПЦ остался лишь один возможный выход.

"Это ехать Гундяеву (главе РПЦ патриарху Кириллу. — Ред.) на Фанар совершенно с другими интонациями. Я знаю волшебные слова, которые очень помогут: "Дяденька, прости заср*нца". Возможно, это внесет позитивную ноту в эти отношения", — подытожил публицист.

Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл

Delfi

Напомним, ранее Невзоров заявил, что после получения Томоса Украинская Православная Церковь станет иерархически главнее Русской.

Как писал OBOZREVATEL, недавно журналист Виталий Портников рассказал о миссии КГБ в РПЦ. Он отметил, что церковь России была восстановлена ​​по личному решению советского диктатора Иосифа Сталина во время Второй мировой войны под плотной опекой специальных служб для доносов.

Персоны
Александр НевзоровПатриарх Кирилл
Место
Россия
Теги
ТомосРПЦцерковный конфликтединая церковьКонстантинопольский патриархат
Поделиться в Facebook
18
Комментарии
8
15
Смешно
47
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Для кого Невзоров это всё рассказывает? Достаточно зайти в Википедию и прочитать, что Томос (Указ) выдаётся только внутри своей поместной Церкви.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Макаренко Степан
Макаренко Степан
Не может мирянин стать священником ! Сначала был священник который рукоположил и 100 % не из Московского царства.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Гнатюк Дмитрий
Гнатюк Дмитрий
Нахрена вообще церкви? Для кого? Если ни какого бога нет!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наши блоги