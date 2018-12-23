''Дядя, прости заср*нца!'' Невзоров раскрыл нелегитимность РПЦ и Кирилла

Российская православная церковь является нелегитимной, так как она не получила от Константинополя Томос об автокефалии.

Об этом в интервью "Эхо Москвы" заявил российский журналист и публицист Александр Невзоров (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы). "Всплыл фактик, который может полностью угробить РПЦ", — сказал он и отметил, что отсутствие церковной "лицензии" подтвердил, в частности, архиепископ Тельмисский Иов (Геча).

"Главным патриархом православия считается патриарх Константинопольский. Только он, это единственное лицо в мире, может дать Томос… Если просто собралась толпа идиотов, предположим, которая решила зарабатывать, пугая старушек адом, а это неплохой бизнес, то такая толпа церковью считаться не может", — сказал Невзоров.

Александр Невзоров в студии "Эхо Москвы" Скрин видео

Поскольку "константинопольские крохоборы полезли в архивы и выяснили, что у РПЦ Томаса действительно нету", то, подчеркнул он, "торговлю магическими услугами она осуществлять не может и церковью считаться тоже не может".

"Черт знает, как это вышло. Первые попытки автокефализации русская церковь предприняла в конце 15-го века, а образовалась окончательно в конце 16-го на каких-то очень хлипких основаниях. А вот Томос она получить забыла, было, вероятно, некогда", — продолжил журналист.

Он добавил, что в ситуации с церковниками все вышло так же, "как и всегда в России".

Александр Невзоров в студии "Эхо Москвы" Скрин видео

"Вы понимаете, что у верующих совсем другой мир. Если принимать всерьез все церковные правила, каноны, то РПЦ абсолютно незаконная организация, то что называется самосвяты, по сути дела — секта", — сказал Невзоров.

Он считает, что после выяснения такого скандального факта для РПЦ остался лишь один возможный выход.

"Это ехать Гундяеву (главе РПЦ патриарху Кириллу. — Ред.) на Фанар совершенно с другими интонациями. Я знаю волшебные слова, которые очень помогут: "Дяденька, прости заср*нца". Возможно, это внесет позитивную ноту в эти отношения", — подытожил публицист.

Патриарх Кирилл Delfi

Напомним, ранее Невзоров заявил, что после получения Томоса Украинская Православная Церковь станет иерархически главнее Русской.

Как писал OBOZREVATEL, недавно журналист Виталий Портников рассказал о миссии КГБ в РПЦ. Он отметил, что церковь России была восстановлена ​​по личному решению советского диктатора Иосифа Сталина во время Второй мировой войны под плотной опекой специальных служб для доносов.