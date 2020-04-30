Дядя пил, бил и приставал: друг семьи раскрыл неожиданные подробности о жизни матери и дочери с Харьковщины
Близкий друг семьи жительницы Харьковской области Татьяны Пьяновой, которая якобы отрезала голову своей 11-летней дочери Кристине, рассказал, что отношения между матерью и ребенком были хорошие.
По его словам, Татьяна якобы обожала свою дочь, на все праздники они вместе куда-то ездили, часто друг другу готовили, она посещала все школьные собрания и всегда "переживала за то, чтобы Кристина не гуляла допоздна", пишет "Типичный Харьков".
Мужчина, который пожелал остаться анонимом, рассказал, что погибшая Кристина – дочь Татьяны от первого брака. После развода Татьяна с ребенком переехали в Подворки, жили с отцом и братом Татьяны – Антоном. После смерти отца Татьяна и её брат Антон поделили дом пополам, и продолжали жить вместе.
По его словам, Татьяна не уходила в запои, а выпить могла "максимум на праздники". К наркоманам и наркотикам отношение у неё "презрительное".
Вместе с тем, дядя Кристины Антон наоборот – много пил, выносил из дома кастрюли и сковородки, чтобы сдать их на металлолом. К нему якобы постоянно ходили его друзья для совместных пьянок. Антон, по словам друга семьи, воровал консервацию у соседей, между ним и Татьяной часто были скандалы.
Более того, как рассказал друг семьи, Антон приставал к маленькой Кристине, постоянно "звал полежать вместе и мог ущипнуть за попу".Также, по его словам, Антон неоднократно избивал Татьяну, она вызывала полицию, но реакции от правоохранительных органов не было.
Как сообщал OBOZREVATEL:
невменяемую обнаженную женщину с пакетом, в котором лежала человеческая голова, задержали 30 апреля в 05:30 в Харькове.
При этом она бросалась на полицейских. В погоне принимало участие четыре экипажа полиции.
Оказалось, что в пакете находилась голова дочери-подростка неадекватной женщины. Обезглавленное тело девочки обнаружил ее дядя и заявил в полицию.
Личность женщины, которую задержали в Харькове с отрезанной головой несовершеннолетней дочери, уже установлена. Ею оказалась 38-летняя жительница села Подворки Татьяна Пьянова.
Дядя убитой дал показания полиции. Он рассказал, что семья жила бедно, но женщина постоянно работала. Что касается погибшего ребенка, то девочка, как утверждает мужчина, всегда хорошо выглядела.
Убийство шокировало и соседей семьи. По их словам, женщина была вменяемой и от нее никто такого не ожидал.