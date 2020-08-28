Двум областям Украины предсказали полное исчезновение лесов

За последний год (с августа 2019 по август 2020 года) темпы вырубки лесов в Ривненской области ускорились в 2,5 раза, а на Житомирщине – на 20%. При такой динамике области могут остаться без леса уже через 30 и 38 лет соответственно.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией EOS Data Analytics, Институтом космических исследований НАН Украины и Государственным космическим агентством Украины, передает "Интерфакс". Согласно им, если не замедлить этот тренд, то за указанное время может быть уничтожено 16 млн га и 23 млн га леса.

"Даже учитывая высадку, восстановление леса занимает от 60 до 100 лет, в зависимости от пород деревьев", – отмечается в сообщении EOS Data Analytics.

"Проблема вырубки украинских лесов очень резонансная и часто используется в манипуляциях. Прежде всего при отсутствии независимого инструмента, который гарантировал бы прозрачный контроль изменений лесного покрова и отслеживания антропогенного фактора, который этому способствует. Сегодня, благодаря цифровым технологиям, в частности спутниковому мониторингу, можно чуть ли не ежедневно отслеживать изменения, над чем наша команда и работает", – заявил директор по продажам EOS Data Analytics Роман Медведев.

По его словам, вырубка деревьев и другой растительности может привести к тяжелым экологическим проблемам, таким как опустынивание, эрозия, уменьшение плодородия почвы, наводнения и вымирания популяций диких животных (в частности внесенных в "Красную книгу"). Это также увеличивает риск повторения катастрофических пожаров весны 2020 (в апреле в Житомирской области огонь уничтожил пять населенных пунктов).

Исследования проводились с помощью технологии спутникового анализа, которую ранее использовали в рамках программы поддержки прозрачного управления земельными ресурсами в Украине (Supporting Transparent Land Governance in Ukraine) по инициативе Всемирного банка и при финансовой поддержке Европейского Союза.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ и ГБР задокументировали масштабную вырубку лесов в гослесхозах на западе и севере Украины с участием должностных лиц хозяйств.