"Двуглавый орел не поставит на колени": в ВСУ рассказали невероятную историю отважного воина-туркмена

Украинец туркменского происхождения Назар Мяликгулыев служит в рядах Вооруженных сил Украины. Он успел побывать в горячих точках Донбасса, однако даже после демобилизации все равно вернулся на службу, потому что не мог найти себе места дома, пока идет война.

Историю защитника Украины опубликовал штаб Операции объединенных сил в Facebook.

Назар Мяликгулиев facebook.com/pressjfo.news

С начала российской агрессии в Украине Назар сам отправился в военкомат и попал в третью волну мобилизации. Его прикрепили стрелком-зенитчиком ПЗРК "Игла-1" к 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила (в то время она еще была "Железной").

В составе этого батальона в 2014 году он прошел бои под Крымским, а в 2015-м – в районе Тошковки, Орехово, Новотошковского. После этого батальон перевели в новосозданную 53-ю отдельную механизированную бригаду, где он дослужился до звания старшего солдата и командира отделения зенитного ракетного взвода. В ее составе Назар воевал в авдеевской промзоне и служил на блокпосте возле "Коксохима". Затем его демобилизовали.

Самым сложным периодом за время службы Мяликгулиев считает бои возле Крымского. "В то время были дни, когда российские “Грады” крыли нас по 17 раз за сутки. И по селу, и по позициям бригады… тогда, и позднее полегло немало собратьев – настоящих мужчин, друзей, патриотов", – рассказал Назар.

После демобилизации он год пробыл дома, где вместе со другими ветеранами АТО создали общественную организацию "Профсоюз ветеранов АТО Теребовлящины". Также Назар состоит в Тернопольской областной организации Союза писателей Украины, Теребовлянском районном объединения "Просвещение", общественной организации "Мемориал", а также является первым заместителем главы теребовлянского отделенного подразделения общественной организации "Союз бойцов АТО и волонтеров “Сила Украины”".

В декабре 2016 года вернулся на воинскую службу. Парень признается, что ему психологически тяжело находиться дома, когда на Донбассе продолжается война. Поступил на контрактную службу в 44-ю отдельную артиллерийскую бригаду в Луганской области. Летом 2017 года он уволился, но в 2019 году заключил новый контракт в 54-й отдельной механизированной бригаде, в составе которой воевал на Луганщине. Дослужился до командира отделения.

Сейчас Назар защищает Украину на побережье Азовского моря.

О себе парень говорит так: "Я – украинец, отец туркменом был…". Кроме Назара воюет и его брат Арслан. Отец парней Курбангельды Мяликгулиев – этнический туркмен. Он проходил срочную службу в украинском Крыму, где и познакомился со своей будущей женой. После увольнения в запас супруги переехали из Балаклавы в Тернопольскую область.

Сам Назар начал увлекаться поэзией еще в школьные годы, он писал стихи и собирал деньги на издание сборников. Первый из них вышел в 2011 году под названием "Критик". Вторая – "К народу" - в 2014 году.

Еще задолго до аннексии Россией Крыма он написал такие строчки:

Большой политики – я узник,

Зато великого народа – сын.

И двуглавый орел не заставит,

Чтобы на колени я встал перед ним!

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