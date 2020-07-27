Мир ждет двойной звездопад с "огненными шарами": когда и где смотреть

В ночь на вторник, 28 июля, в предрассветном небе можно будет наблюдать падающие звезды сразу от двух метеорных потоков: Южных Дельта-Акварид и Альфа-Каприкорнид. Последний из них известен своими "огненными шарами" – невероятно яркими метеорами.

Вместе два метеорных потока будут производить около 20 метеоров в час, сообщает AccuWeather. Так, метеорный поток Дельта-Аквариды можно наблюдать ежегодно с 12 июля по 23 августа, на пике число его метеоров достигает 20 в час. Лучше всего поток виден из Южного полушария, но из Северного его также можно увидеть мимолетом.

Метеорные потоки Дельта-Аквариды и Альфа-Каприкорниды в небе Фото: Kate McFadien Yoder / Facebook

Альфа-Каприкорниды, в свою очередь, активны с 3 июля по 15 августа. Этот звездопад достаточно слабый и производит в среднем около 5 метеоров в час, однако, как пояснило Американское метеорное общество (AMS), его достоинством будут яркие огненные шары – метеоры, которые за несколько секунд могут освещать все небо и которые можно видеть намного дольше, чем обычную падающую звезду.

Альфа-Каприкорниды активны с 3 июля по 15 августа Фото: starwalk.space

Кроме того, альфа-Каприкорниды можно одинаково наблюдать в обоих полушариях. 29-30 июля наступит пик сразу двух метеорных потоков – за одну ночь в небе можно будет увидеть до 30 метеоров в час.

29-30 июля наступит пик сразу двух метеорных потоков Фото: Andrew's Meteorology / Facebook

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