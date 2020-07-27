Украинцы смогут увидеть четыре метеоритных потока: названы даты

В конце лета в ночном небе можно будет наблюдать четыре разных звездопада.

В ночь на вторник, 28 июля, в предрассветные часы можно наблюдать падающие звезды сразу от двух метеорных потоков: Южные дельта-Аквариды и альфа-Каприкорниды. Последний из них известен своими "огненными шарами" – невероятно яркими метеорами.

Кроме того, на 28 июля приходится пик активности метеорного потока Писциды Аустриниды, а до 24 августа продолжается звездопад Персеиды. OBOZREVATEL предлагает своим читателям подробнее узнать о данных астрономических явлениях, а также когда, как и где лучше всего их наблюдать.

Южные дельта-Аквариды и альфа-Каприкорниды

Метеорный поток Дельта-Аквариды можно наблюдать ежегодно с 12 июля по 23 августа, на пике звездопада число метеоров достигает 20 в час. Предполагается, что они были образованы из кометы 96P/Макхольца. И хотя лучше всего Дельта-Аквариды видны в Южном полушарии, из Северного их также можно увидеть мельком.

Альфа-Каприкорниды, в свою очередь, активны с 3 июля по 15 августа, поток образовался из кометы 169 / NEAT. Этот звездопад достаточно слабый и производит в среднем около 5 метеоров в час.

Альфа-Каприкорниды активны с 3 июля по 15 августа

Но главным его достоинством является яркость на пике активности: в этом ливне можно увидеть яркие огненные шары – метеоры, которые за несколько секунд могут освещать все небо. Кроме того, альфа-Каприкорниды одинаково видны в обоих полушариях.

29-30 июля наступит пик сразу двух метеорных потоков – за одну ночь в небе можно будет увидеть до 30 метеоров в час.

Писциды Аустриниды

Звездопад Писциды Аустриниды начинается 15 июля и заканчивается 10 августа. Пик его активности приходится на 28 июля.

Это тусклый метеорный поток, радиант (источник, – ред.) которого находится на востоке от Фомальгаут – самой яркой звезды созвездия Южная Рыба. Этот потока может производить до 10 метеоров в час.

Звездопад Писциды Аустриниды начинается 15 июля и заканчивается 10 августа

Лучше всего Писциды Аустриниды наблюдать ранним утром, около 5 часов, когда точка радианта поднимается высоко над горизонтом на востоке.

Персеиды

С 17 июля по 24 августа в небе продолжается самый яркий и насыщенный звездопад 2020 года – Персеиды. Это один из самых мощных метеорных потоков, интенсивность которого может достигать 200 метеоров в час.

Образуется поток в момент, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц кометы Свифта – Таттла. Эти частицы – размером всего с песчинку и сгорают в атмосфере нашей планеты, образовывая звездопад.

Самый пик Персеид можно наблюдать в ночь на 13 августа около 2-3 часов ночи, перед рассветом. В ясную погоду можно увидеть около 60 вспышек в час.

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Где лучше всего наблюдать звездопад?

Лучше всего наблюдать метеорный поток в местности, удаленной от огней города, желательно на открытом пространстве: в лесу, степи, на берегу моря, реки или озера.

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