Двойное гражданство в Украине: Москаль предложил неожиданное решение

Украина должна разрешить своим гражданам иметь второй паспорт, если речь идет о гражданстве какой-либо из стран Евросоюза, а не России.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV бывший глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль. По его словам, двойное гражданство – это "новые возможности для Украины".

"Если Украина выбрала путь в НАТО и вступление в Евросоюз, и не может нас привести в ЕС, не мешайте человеку делать это индивидуально. Европейский Союз не раздает паспорта, как кое-кто думает, налево и направо", – отметил экс-глава ОГА.

Москаль уточнил, что в вопросе двойного гражданства он имеет в виду именно "страны Европейского Союза, а не Беларусь, Россию, Казахстан и тому подобное", поскольку данный вектор записан в Конституцию.

"Мы российское не можем позволить, потому что Россия является сегодня для нас агрессором. Мы берем паспорт гражданина России и тоже становимся агрессором", – пояснил он.

"Паспорт – это не угроза, если ты член Европейского Союза. На паспорте любой страны сначала пишут Европейский Союз, а внизу пишется, какая страна. Во-первых, ты член и гражданин ЕС. В Евросоюзе загранпаспорт как таковой не нужен. Есть внутренняя карточка, как у нас сейчас дают карточку вместо паспорта, по этой карточке по 28 странам, включая Англию, едешь спокойно и никакого загранпаспорта не надо", – добавил Москаль.

volynpost.com

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