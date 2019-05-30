Но есть условие: Зеленскому предложили ввести двойное гражданство в Украине

Украина может воспользоваться опытом Балтийских стран и разрешить двойное гражданство, но только с европейскими и демократическими государствами.

С таким предложением выступил в эфире ObozTV эксперт по международным вопросам Валерий Кравченко.

Эксперт обратил внимание, что многие жители Закарпатья уже оформили двойное гражданство с Венгрией, а жители Буковины – с Румынией. Несмотря на то, что это противоречит действующему украинскому законодательству.

"Не стоит делать вид, будто у нас нет этих граждан, у которых уже по два паспорта. Их очень много", – подчеркнул он.

Кравченко посоветовал новому президенту Владимиру Зеленскому и его команде "признать реальность и начать диалог о двойном гражданстве". Однако – с некоторыми нюансами.

"По примеру референдума, который проводился в Литве. Он в конце концов провалился из-за низкой явки, но очень хороший прецедент. Двойное гражданство для стран, у которых европейские или евроатлантические ценности. В этом списке 43 страны. Конечно, в нем нет ни России, ни Беларуси", – объяснил специалист.

"Россия – страна-агрессор. Мы не можем признавать паспорта РФ. Но для Польши, Венгрии и т.д. мы можем это сделать", – уточнил он.

Отметим, что по схожему принципу двойное гражданство с 2013 года разрешено в Латвии – исключительно со странами-членами ЕС, Североатлантического альянса (НАТО), а также с Австралией, Новой Зеландией и Бразилией.

Новым властям предложили легализовать двойное гражданство, но с нюансом pravlife.org

Как сообщал OBOZREVATEL:

По Конституции, в Украине признается лишь один паспорт. Если украинец получил паспорт другой страны – они лишается украинского гражданства. При этом каких-либо законов, наказывающих за такое правонарушение, просто не существует.

Конфликт вокруг двойного гражданства набрал обороты после начала российской агрессии в 2014 году – еще в ходе аннексии Крыма власти РФ начали массово раздавать паспорта всем желающим жителям полуострова.

В апреле 2019 года Россия начала раздачу паспортов жителям т.н. "Л/ДНР" на Донбассе.

Проблема двух паспортов также затрагивает западные области Украины, особенно Закарпатскую и Черновицкую.

Со стороны украинских политиков и чиновников неоднократно звучали призывы ужесточить наказание за владение двумя паспортами.

Однако в 2019 году министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который сейчас уходит в отставку, поддержал дискуссии о введении двойного гражданства – конечно, за исключением лиц с российскими паспортами.

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