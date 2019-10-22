"Где не надо свинью кушать": появились новые подробности жизни "двойника" Зеленского

Узбекистанец Умид Исабаев, которого росСМИ назвали "двойником" президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что хотел бы стать юмористом.

Об этом мужчина, который работает маляром в Москве, рассказал проекту Mash. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале издания (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Он отметил, что хотел бы стать участником российского телешоу Comedy Club и смешить людей. "Мне бы понравилась такая работа", – сказал он.

Владимир Зеленский и Умид Исабаев Коллаж

Исабаев также в шутку предложил подменять Зеленского на важных встречах и играть в фильмах – но только "не там, где надо свинью кушать".

Мужчина добавил, что мог бы заменить президента Украины, так как "тоже плохо разговаривает на украинском языке".

Умид Исабаев Скрин видео Mash

Отметим, ранее Умид Исабаев признался, что долгое время "не имел ни малейшего понятия", кто такой Владимир Зеленский. Мужчина стал известным в сети благодаря фото из метро.

Ранее OBOZREVATEL публиковал информацию о всех известных в настоящее время двойниках президента РФ Владимира Путина. Всего их семеро.

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