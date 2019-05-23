"Двоевластие и дележ": в ПЦУ открыли тайну конфликта Филарета и Епифания

Информация о том, что на первом Синоде духовенство хотело сместить патриарха Филарета — не соответствует действительности.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил митрополит Львовский Макарий (Малетич) — бывший предстоятель УАПЦ (Украинской автокефальной православной церкви). Он лично присутствовал на собрании.

"Был. И скажу, что тому священнику после таких слов нужно исповедоваться и каяться в сказанном. Я заявляю, что даже разговора не было об отстранении владыки Филарета. Другие архиереи вам то же скажут. Были другие вопросы. В частности, митрополит Винницкий и Барский Симеон (перешел от УПЦ к ПЦУ. — Ред.) говорил, что город Киев нужно закрепить за предстоятелем Епифанием, а Киевскую епархию — за владыкой Филаретом, на что тот ответил: "Епифаний будет иметь то, что к этому времени имел". И митрополит Епифаний не только согласился, а сдерживал митрополита Симеона, митрополита Иоанна Черкасского и Чигиринского, а также меня, чтобы не спорили по этому вопросу. Так что владыка Филарет должен поблагодарить его", — сказал Макарий.

Епифаний и Филарет "112"

Он также категорично высказался по поводу распределения обязанностей между Филаретом и Епифанием.

"Надо было тогда митрополита Епифания не предстоятелем выбирать, а назначить руководителем отдела внешних отношений. Не может предстоятель не заниматься церковью, чтобы вместо него этим занимался несуществующий патриарх. Мне как епископу такое даже больно слышать", — заявил он.

Макарий назвал бессмысленным идею Филарета изменить Устав, чтобы вместо митрополии требовать патриархат:

"Церковь, которая только что получила Томос, должна не должности делить, не двоевластие создавать и тем более не Устав менять, а сплачивать священников и приходы, возможно, из церкви, которая не присоединилась. Затем надо пожить вместе, убрать все споры и уже после этого собирать Собор, чтобы вносить изменения в Устав".

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале мая бывший предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что на самом деле УПЦ КП не ликвидирована. Он выдвинул обвинения в адрес президента Петра Порошенко и главы Поместной церкви Украины митрополита Епифания в обмане, в связи с тем, что они вроде бы обещали Филарету, что именно он де-факто будет управлять новообразованной церковью. Филарет заявил, что обеспокоен нависшей угрозой над ПЦУ и Томосом о ее автокефалии.

По его словам, новая церковь может расколоться, а документ о признании ее независимости Константинополем могут отозвать.

По словам митрополита Макария, в 2015 году объединение украинской церкви не состоялось из-за амбиций патриарха Филарета.

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