На Запорожье "накрыли" канал сбыта психотропов через Telegram: изъят товар на 24 млн гривен

Двое жителей Запорожья организовали наркобизнес, изготавливая и продавая по всей территории Украины психотропные вещества через Telegram-канал.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, во время санкционированных обысков правоохранители изъяли психотропных веществ и прекурсоров ориентировочной стоимостью 24 миллиона гривен. Сейчас одного злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, ему уже объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Другому участнику незаконных сделок следователи полиции готовятся вручить подозрение по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины. Также решается вопрос об аресте домов, автомобилей и другого имущества фигурантов с последующей конфискацией.

К преступной деятельности оказались причастными двое жителей Запорожья. На территории области они создали нарколабораторию, где в больших масштабах изготавливали психотропные вещества и сбывали их по всей территории Украины. Заказ принимали в мессенджере, а после оплаты присылали товар клиентам почтовым отправлением.

"По материалам ДБН НПУ следователями Голосеевского Управление полиции ГУНП в Киеве, под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №1, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины", – сообщили в полиции.

Там отметили, что во время 9 санкционированных обысков по месту жительства, в загородных домах и в транспортных средствах фигурантов, правоохранители обнаружили две нарколаборатории для изготовления наркотических средств, изъяли почти 550 литров и 100 килограммов прекурсоров, более 15 килограммов фасованного метадона и метамфетамина, 70 "марок" и зип-пакеты с PVP-солью. Также изъято оборудование для изготовления наркотиков, наличные, банковские карты, компьютерная техника и черновые записи.

Правоохранители обнаружили две нарколаборатории

Незаконный товар продавался по почте

У дельцов также изъяли наличные

Ориентировочная стоимость изъятых психотропных веществ и прекурсоров на "черном" рынке составляет 24 миллиона гривен.

За уголовные деяния злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у сотрудника харьковского управления СБУ нашли автомат, боеприпасы, гранаты и амфетамин, которые хранились незаконно.