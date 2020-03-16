Двое украинцев в Польше заразились коронавирусом

У двух украинцев, находящихся в Польше подтвердили наличие коронавируса Covid-19.

По словам пресс-секретаря воеводы Силезского воеводства Алины Кухажевськой, один из украинцев приехал в Польшу из Германии, а второй – из Украины, информирует Wprost.pl.

"Пациента с инфекционной больницы в Цешине изолированно в домашних условиях. Его состояние нормальное, он вернулся из Германии. Второй пациент, находящийся в больнице в городе Тыхы, приехал из Украины и там, вероятно, был источник заражения", – сообщила Кухажевська.

Отметим, на польско-украинской границе по состоянию на понедельник, 16 марта, наблюдаются очереди грузового транспорта. В частности, по данным Бещадского отдела пограничной службы Польши на въезд в Украину на пункте пропуска Корчева-Краковец ожидает 400 фур, а из Украины в Польшу – 300 грузовых автомобилей.

В целом количество зараженных коронавирусом в Польше выросло до 150 человек, три человека погибли.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус заподозрили в семи областях Украины. Жесткие ограничения ввели в Ивано-Франковске, Львове и Одессе. В городах закрыли все, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.

В полночь понедельника, 16 марта, Украина закрыла почти сотню пунктов пропуска через карантин в связи с распространением коронавируса.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!