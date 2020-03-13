Трое военнослужащих ВСУ, которые получили ранения во время атаки террористов на Донбассе 10 марта, находятся в тяжелом состоянии.

Главврач Областной клинической больницы имени Мечникова в Днепре Сергей Рыженко рассказал "5 каналу", что всего к ним эвакуировали шестерых раненых, трое из которых еще находятся в реанимации.

Скриншот видео "5 канала"

По его словам, жизнь этих трех бойцов поддерживают аппараты искусственного дыхания. Одному из них ампутировали ногу, но еще предстоит несколько операций. У большинства повреждено зрение, офтальмологи пытаются его спасти.

"Трое парней, которые поступили к нам два дня назад – в тяжелом состоянии, на аппаратах искуственной вентиляции легких. У одного были большие проблемы с ногой. Врачи после консилиумов пошли на ампутацию. Проблемные вопросы по руке, мы все еще принимаем необходимые меры, чтобы ее сберечь. Двое других бойцов в тяжелой коме", – уточнил Рыженко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта в результате обстрела со стороны российских наемников в районе населенного пункта Пески погибли два бойца ООС и девять получили ранения. Наибольшие потери ВСУ понесли во время атаки на военный грузовик, в который попала противотанковая ракета – двое погибших и восемь раненых.

Павшими воинами оказались 35-летний Андрей Ведешин и 34-летний Виктор Солтис.

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