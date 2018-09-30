Двое из 360 миллионов: история слабослышащей семьи из Горловки

30 сентября – Международный день глухих (International Deaf Day), с 1951 года отмечается в последнее воскресенье сентября. Его цель – информировать общество о том, что ежедневно приходится переживать людям с проблемами слуха. По данным Всемирной организации здравоохранения, таких людей в мире 360 миллионов, 32 миллиона из них – дети.

Оксана Романчич – талантливая художница, свое видение мира воплощает в картинах. Звуков женщина практически не слышит. Главная радость ее жизни – маленький сын Богданчик, который появился на свет в разгар боевых действий на Донбассе. О том, что начинается обстрел и надо срочно спасать малыша – прятаться в подвале, женщина могла догадываться только потому, что в доме дрожали стены. Жить так было невыносимо.

"Было очень страшно. Я очень сильно волновалась за ребенка. Но сразу уехать мы не могли, тогда сыну было всего несколько дней от роду", – рассказывает с помощью сурдопереводчика мама малыша, переселенка из Горловки.

fund.fdu.org.ua

"Мне тяжело разговаривать. Очень тяжело в общении. Не хочу, чтобы так было и у моего сына", – признается Оксана.

К сожалению, проблемы со слухом коснулись и Богданчика. До трех с половиной лет он не слышал музыки, шума прибоя и шелеста листвы. Из мира звуков были доступны лишь шум реактивного двигателя, стук отбойного молотка и вой сирен.

"Я очень хочу, чтобы сын слышал меня. И учил меня слышать!" – говорит Оксана, мама Богдана.

Недавно ребенок впервые в жизни услышал, как звучит его имя. "Богдану мы подобрали два супермощных слуховых аппарата, которые полностью компенсируют потерю слуха. У него есть все шансы научиться говорить с такой потерей слуха и интегрироваться в наше общество слышащих", – сказал Александр Рябцев, врач-отоларинголог, сурдолог.

Приобрести высокочувствительные слуховые аппараты для мальчика помог Фонд Рината Ахметова. Маме, которая воспитывает ребенка одна, это было не по силам.

"Большое спасибо, что откликнулись на мою просьбу, что не оставили меня наедине с моей проблемой", – с искренней признательностью сказала Оксана Романчич.

"Фонд Рината Ахметова помогает слабослышащим детям – выдает самые современные легкие аппараты, которые помогают ребенку слышать речь, различать абсолютно все звуки, которые его окружают", – рассказывает Анастасия Кладова, руководитель программы Фонда Рината Ахметова.

Слухопротезирование детей – одно из направлений работы программы "Адресная помощь" Фонда Рината Ахметова, благодаря которой помощь на лечение получили уже боле 5800 детей.

По случаю этой даты Фонд Рината Ахметова подготовил ролик-обращение к слабослышащим людям. Предлагаем его вашему вниманию.