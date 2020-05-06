Движение на Крымском мосту попало на фото: из России завозят коронавирус

Ирина Кулинич Общество 08:18, 6.05.2020 Обновлено: 08:19, 6.05.2020

В сети показали движение автомобилей по незаконно построенному оккупантами в Крыму Керченскому мосту.

Свежие снимки появились на странице блогера RoksolanaToday&Крым25% в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Мало, но едут. Все кто хочет, проезжает. Вместе с заразой своей", – написала она, акцентировав на том, что в России, откуда едут авто, резко выросла статистика заболеваемости коронавирусом.

Появились свежие фото Крымского моста
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Появились свежие фото Крымского моста
Twitter RoksolanaToday&Крым25%

"Ловить и сажать! Другого языка эти шашлычники не понимают", – ответили в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России зафиксировали рекордное количество зараженных коронавирусом – страна становится новым эпицентром пандемии в Европе.

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