Движение на Крымском мосту попало на фото: из России завозят коронавирус
В сети показали движение автомобилей по незаконно построенному оккупантами в Крыму Керченскому мосту.
Свежие снимки появились на странице блогера RoksolanaToday&Крым25% в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Мало, но едут. Все кто хочет, проезжает. Вместе с заразой своей", – написала она, акцентировав на том, что в России, откуда едут авто, резко выросла статистика заболеваемости коронавирусом.
"Ловить и сажать! Другого языка эти шашлычники не понимают", – ответили в комментариях.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России зафиксировали рекордное количество зараженных коронавирусом – страна становится новым эпицентром пандемии в Европе.