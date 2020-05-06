В сети показали движение автомобилей по незаконно построенному оккупантами в Крыму Керченскому мосту.
Свежие снимки появились на странице блогера RoksolanaToday&Крым25% в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Мало, но едут. Все кто хочет, проезжает. Вместе с заразой своей", – написала она, акцентировав на том, что в России, откуда едут авто, резко выросла статистика заболеваемости коронавирусом.
Появились свежие фото Крымского моста
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Появились свежие фото Крымского моста
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
"Ловить и сажать! Другого языка эти шашлычники не понимают", – ответили в комментариях.
Мало,но едут— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) May 5, 2020
Все кто хочет,проезжает
Вместе с заразой своей pic.twitter.com/1XwTWBFItr
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России зафиксировали рекордное количество зараженных коронавирусом – страна становится новым эпицентром пандемии в Европе.
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