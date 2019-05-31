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"Двери заблокировали": с "Интерсити" случилось ЧП по дороге в Киев

1.1тЧитать материал на украинском

Скоростной поезд "Интерсити" сообщением Днепр-Киев в пятницу, 31 мая, сломался на пути в столицу.

О чрезвычайном происшествии сообщил пассажир Андрей Палкин на странице в Facebook, уточнив, что авария произошла в районе поселка Карнауховка Днепропетровской области.

"Стали в поле. Контактный провод оборван, поезд продолжать движение не может, двери заболочены. Жесть" - написал он.

"Двери заблокировали": с "Интерсити" случилось ЧП по дороге в Киев

поезд "Интерсити"

поезд "Интерсити"

24 канал

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Позже пассажир в комментарии к посту отметил, что поезд тронулся и прибудет с опозданием.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в холодную погоду поезда "Интерсити" испытывают сложности в работе. В январе на маршруте Запорожье-Киев поезд остановился из-за осложнения погодных условий.

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Место
Украина
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