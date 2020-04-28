Две трети медиков считают, что правительство провалило подготовку к пандемии COVID-19 – исследования

65% медработников считают неудовлетворительной деятельность власти в подготовке к эпидемии коронавируса.
Об этом говорится в результатах опроса, проведенного исследовательской компанией "Active Group" совместно с Ассоциацией городов Украины.
На вопрос "Как вы оцениваете по пятибалльной шкале эффективность работы центральной власти по борьбе с пандемией?" 32,5% поставили оценку "1", еще 32,5% – оценку "2". Еще больше опрошенных медиков, 69,5%, чувствуют себя в опасности на рабочем месте.
55,8% опрошенных отметили неудовлетворительное обеспечение медучреждений масками, 63,3% – защитными очками. 70,4% неудовлетворительно оценили обеспеченность больниц защитными костюмами. 61,8% опрошенных медработников отметила, что заработная плата во время карантина не изменилась, а 29,3% сообщили, что зарплата уменьшилась.
53,9% опрошенных медиков считают обязательным проведение массового тестирования населения на коронавирус. 56,4% медицинских работников положительно оценивают результаты первого этапа медреформы.
Мероприятия, которые были внедрены правительством президента Владимира Зеленского с 1 апреля 2020 в рамках второго этапа, больше половины медиков оценивают неудовлетворительно.
Опрос проведен методом анкетирования с 13 по 20 апреля 2020 по всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий. Медицинские работники заполняли анкету. Респондентов было идентифицировано как медицинских работников, однако остальные данные – анонимны. Выборка: репрезентативная по возрасту и полу по данным статистики возраста и пола медицинских работников, географией, работой в определенной звене медицинской помощи, формой собственности лекарственного заведения.
Объем выборки: 4510 респондентов. Погрешность выборки не более 1,4%.
Как сообщал OBOZREVATEL, около 80% работников станции экстренной медицинской помощи города Белая Церковь Киевской области готовы уволиться, оставив более 300 тысяч горожан без скорой помощи.
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