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28 апреля • обновлено в 17:07
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Две трети медиков считают, что правительство провалило подготовку к пандемии COVID-19 – исследования

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65% медработников считают неудовлетворительной деятельность власти в подготовке к эпидемии коронавируса.

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного исследовательской компанией "Active Group" совместно с Ассоциацией городов Украины.

На вопрос "Как вы оцениваете по пятибалльной шкале эффективность работы центральной власти по борьбе с пандемией?" 32,5% поставили оценку "1", еще 32,5% – оценку "2". Еще больше опрошенных медиков, 69,5%, чувствуют себя в опасности на рабочем месте.

Две трети медиков считают, что правительство провалило подготовку к пандемии COVID-19 – исследования

55,8% опрошенных отметили неудовлетворительное обеспечение медучреждений масками, 63,3% – защитными очками. 70,4% неудовлетворительно оценили обеспеченность больниц защитными костюмами. 61,8% опрошенных медработников отметила, что заработная плата во время карантина не изменилась, а 29,3% сообщили, что зарплата уменьшилась.

53,9% опрошенных медиков считают обязательным проведение массового тестирования населения на коронавирус. 56,4% медицинских работников положительно оценивают результаты первого этапа медреформы.

Мероприятия, которые были внедрены правительством президента Владимира Зеленского с 1 апреля 2020 в рамках второго этапа, больше половины медиков оценивают неудовлетворительно.

Опрос проведен методом анкетирования с 13 по 20 апреля 2020 по всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий. Медицинские работники заполняли анкету. Респондентов было идентифицировано как медицинских работников, однако остальные данные – анонимны. Выборка: репрезентативная по возрасту и полу по данным статистики возраста и пола медицинских работников, географией, работой в определенной звене медицинской помощи, формой собственности лекарственного заведения.

Объем выборки: 4510 респондентов. Погрешность выборки не более 1,4%.

Как сообщал OBOZREVATEL, около 80% работников станции экстренной медицинской помощи города Белая Церковь Киевской области готовы уволиться, оставив более 300 тысяч горожан без скорой помощи.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
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