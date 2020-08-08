От COVID-19 помогут две прививки, иммунитет имеют не более 5% украинцев, – иммунолог

Прививки от гриппа и пневмококковой инфекции могут помочь в ситуации с коронавирусом. COVID-19 не похож на респираторную вирусную инфекцию и о его сезонности говорить не приходится.

Нынешний уровень заболеваемости в Украине, когда ежедневно фиксируется порядка тысячи новых случаев, сохранится и в августе. Вторую волну коронавируса и долгосрочные последствия заболевания для организма пока прогнозировать рано.

Об этом и другом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказала врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Алла Волоха.

– Главный санврач Ляшко заявил, что прививка от гриппа отчасти может помочь и против COVID-19. По его словам, вакцинация против гриппа обезопасит от повторного заражения коронавирусом. Согласны ли вы с таким выводом? Если да, то какие еще прививки могут в определенной степени облегчить течение коронавирусной болезни?

– Что имел в виду Ляшко? В чем особенность прививки? Если мы прививаемся в сезон гриппа, мы не болеем. Но если мы заболеваем гриппом, то не можем сказать, это грипп или COVID-19. Но в случае вакцинирования мы можем быть точно уверены, что болеем не гриппом.

Опять же, может быть одновременно инфицирование и гриппом, и коронавирусом, и это, конечно, может существенно усугубить ситуацию. Потому что и грипп может тяжело протекать, и COVID-19 дать развитие пневмонии. Возможна очень сложная, даже реанимационная ситуация.

В этом смысле вакцинация от гриппа снижает риск. Даже если человек заболеет гриппом, он будет болеть легче.

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– Что еще может облегчить ситуацию накануне осеннего сезона острых респираторных заболеваний?

– Тут сложно сказать. Если человек ходит в маске, то это предупреждает инфицирование и COVID-19, и сезонными ОРЗ. По большому счету, это все-таки уменьшение вероятности инфицирования и другими респираторными инфекциями.

Мы не можем защититься от других вирусов, прививок нет. Но они все-таки не так тяжело протекают и не так опасны, как грипп.

– Вы уже упомянули про пневмонию. Есть прививка от пневмококковой инфекции. Следует ли ее тоже делать в качестве профилактической меры?

– Рутинно, в обычной ситуации эта прививка рекомендуется не всем. По календарю прививок во всех развитых странах и даже во многих странах третьего мира проводится вакцинация детей против пневмококка. А в таком случае дети защищены от пневмонии.

Причем, она защищает детей раннего возраста от менингита и тяжелых отитов. Но если дети не прививались, то у молодых взрослых людей обычно нет такой угрозы развития пневмонии.

Рутинная прививка рекомендуется людям после 65 лет, например, по европейскому и американскому календарю прививок, поскольку у них повышается риск развития пневмонии.

Кроме того, что прививка от пневмококка рекомендуется детям и людям пожилого возраста, она также нужна и группам риска. Есть достаточно большое количество людей с хроническими заболеваниями легких, печени, почек, которые могут угрожать развитием пневмонии.

Но могут защитить себя от пневмококка и другие. По большому счету, это возможно. Тем более, что прививка делается однократно, один раз в жизни.

Вакцинация от гриппа снижает риск "реанимационной" ситуации при заболевании COVID-19

– То есть, если взрослый человек привился от пневмококка, у него не будет пневмонии в случае заражения коронавирусом?

– Нет, не совсем так. Пневмококковая пневмония – это пневмония, которая вызывается пневмококком. Если человек заболевает COVID-19, у него пневмония может развиваться вследствие действия самого вируса. Но пневмония может развиваться и как осложнение, как присоединение других возбудителей, в том числе и пневмококка.

Нужно понимать, что это не стопроцентная защита от всех пневмоний. Это защита от наиболее частого возбудителя бактериальных пневмоний.

– Не вирусной, а бактериальной.

– Да. Пневмококк – это бактерия. Чаще встречаются именно бактериальные пневмонии, но болезнь могут вызывать и некоторые вирусы. Этим характеризуется и COVID-19.

– Врачами озвучиваются совершенно разные мнения. Одни говорят, что COVID-19 может стать сезонным, как грипп, и тогда вакцинироваться будет нужно каждый сезон. Другие утверждают, что COVID-19 не ведет себя как сезонное острое респираторное заболевание, что он будет циркулировать постоянно до тех пор, пока не сформируется некий коллективный иммунитет или большинство людей не будет привито. Какова ваша точка зрения?

– Наверное, я больше склоняюсь ко второй. Это действительно не похоже на сезонную инфекцию. Сейчас не сезон гриппа, а COVID-19 во всю циркулирует и остается актуальным. Поэтому, скорее всего, он будет циркулировать, пока не сформируется коллективный иммунитет. Я думаю, в том числе вакцинация поможет его сформировать. Но для этого, конечно, нужно время.

– Что касается коллективного иммунитета, то, насколько я понимаю, ослабление карантина как раз способствует его формированию?

– Он не так быстро формируется, даже если ослабить карантин. Нужно, чтобы 60-70% населения имело иммунитет. На сегодня это не больше 5%, и вы понимаете, сколько нам нужно времени.

Если одновременно заболеет большое количество людей, то с этим не справится система здравоохранения, и тогда мы не сможем помочь тяжелым больным. И в этом большая угроза.

Конечно, много легких и бессимптомных форм, но при резком всплеске госпитализация может понадобиться огромному количеству людей, и не всегда она может быть осуществлена вовремя, не всегда помощь может быть оказана правильно. Есть угроза для тяжелых пациентов.

– В НТУ "КПИ им. Сикорского" занимаются математическим прогнозированием пандемии коронавируса. По их расчетам, пик эпидемии в Украине еще впереди. К концу августа у нас может быть до 115 тысяч случаев заражения, ежедневно будет фиксироваться 800-1500 новых случаев.

– Оно так и есть, вы же видите. В среднем тысячу в день мы имеем. Если не ужесточить карантин… А, наверное, серьезно ужесточать уже никто не будет. Многие люди не хотят придерживаться карантинных ограничений. Поэтому наверняка такой уровень заболеваемости будет удерживаться и в августе.

Все уехали в отпуск и решили, что они уже убежали от карантина и от COVID-19, но на самом деле это не совсем так.

– Кстати, может быть, вы уже слышали последнюю информацию о том, что в Турции зафиксирована вспышка COVID-19. Страна открыла границы для туристов…

– Да, это естественно. Если не придерживаться определенных ограничений, то все сразу возрастает.

Все уехали в отпуск и решили, что они уже убежали от карантина и от COVID-19

– Можно ли говорить о второй волне COVID-19?

- Про волны уже особо не говорят, потому что реально пока идет первая.

– А будет вторая?

– Пока мы не знаем, когда уйдет первая. Скорее всего, это будет просто ростом заболеваемости с определенными сезонными колебаниями. Если бы у нас было резкое снижение заболеваемости, а потом резкое повышение, то можно было бы говорить о волнах.

– Последний вопрос – о долгосрочных последствиях COVID-19. Врач-инфекционист в Университете в Вирджинии (США) Уильям Петри заявил, что в теле человека есть несколько мест, которые менее доступны для иммунной системы, в которых труднее искоренить вирусную инфекцию – центральная нервная система, яички и глаза.

– Да, это так называемые забарьерные органы. Но сейчас нет данных о том, что коронавирус может персистировать (оставаться, сопротивляться. – Ред.) чрезвычайно долго и вызывать какие-то хронические поражения.

Возможно, там коронавирус может сохраниться чуть дольше, пока этого не знаем. Но что касается других вирусных инфекций, то мы не наблюдаем такого в отношении этих забарьерных органов. Это первое. Второе – не доказана хроническая персистенция вируса в организме.

А то, что могут быть последствия… Если человек переносит очень тяжелую пневмонию, если он длительное время находится на аппарате ИВЛ, конечно, ему понадобится длительный период стабилизации. И возможно, будут какие-то остаточные явления. Возможно, остаточные явления фиброза легких.

С другой стороны, это люди с фоном хронических заболеваний. Возможно, для них это может иметь какие-то последствия. Но пока мы не знаем, пока нет таких отдаленных наблюдений. Не знаем, как долго будут удерживаться осложнения у людей после выздоровления.