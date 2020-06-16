Две области Украины снова перешли отметку в 100 больных коронавирусом за день

Львовская и Ривненская области продолжают лидировать среди регионов Украины по количеству выявленных новых случаев инфицирования коронавирусом.

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За последние сутки диагноз COVID-19 там лабораторно подтвердили у 139 и 104 пациентов соответственно. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, не отстает от двух лидеров еще одна область – Волынская, где на этот раз зарегистрировали 61 новый случай заражения вирусом.

В частности, согласно данным сайта СНБО, на Львовщине коронавирусом целом заразились 3072 человек, из них 96 умерло и 639 смогли побороть болезнь.

Данные по заболеваемости COVID-19 в областях

Тогда как в Ривненской области с начала пандемии было обнаружено 2473 случая COVID-19, а также зарегистрировано 47 смертей. В то же время 1379 пациентов излечилось.

Данные по заболеваемости COVID-19 в областях

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что резкий скачок заболеваемости коронавирусом в Украине связан со смягчением карантина и несоблюдением многими гражданами мер безопасности.