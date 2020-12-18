Две области Украины попали в список самых опасных мест в мире

Донецкая и Луганская области Украины попали в список самых опасных в мире мест для путешествий, составляемый международной организацией International SOS.

На соответствующей интерактивной карте Travel Risk Map эти регионы обозначены красным цветом. Уровень опасности в них оценивается как "чрезвычайный".

Это связано с тем, что на части территории двух украинских областей с 2014 года ведутся боевые действия и гибнут люди из-за военной агрессии России.

В регионах с таким высоким уровнем риска государственный контроль, закон и порядок могут быть минимальными или полностью отсутствовать. Также здесь могут не функционировать государственные службы и транспортное сообщение. А жизни и здоровью путешественников в таких местах могут угрожать нападения со стороны вооруженных группировок.

По информации ООН, предоставленной по запросу "Радио Свобода", с апреля 2014 года до середины лета 2020 года количество убитых на территории Донбасса составило 13 100–13 300 человек, из них не менее 3367 гражданских лиц. Ранения различной степени получили 29 500–33 500 человек.

Остальная территория Украины на карте Travel Risk Map окрашена в желтый цвет, что соответствует среднему уровню риска.

Самыми опасными для путешествий местами также названы Сирия, северная часть Ирака, Сектор Газа, Афганистан, некоторые регионы Пакистана, Сомали, Ливия, Йемен, Южный Судан, ЦАР, Мали, восток Конго и северо-восток Нигерии.

Безопаснее всего путешествовать в Норвегию, Данию, Финляндию, Исландию, а также в Швейцарию, Словению и Люксембург.

Карта опасных мест для путешествий Travel Risk Map

Как сообщал OBOZREVATEL, российские террористы на Донбассе 17 декабря устроили массированные обстрелы позиций Вооруженных сил Украины и ранили одного защитника. Они применяли запрещенное снайперское оружие и артиллерию. Всего в течение 17 декабря противник прибегнул к нарушению режима тишины восемь раз