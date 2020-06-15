Две области Украины показали рекордный прирост больных COVID-19 за сутки: счет пошел на сотни

В Закарпатской и Львовской области произошла вспышка коронавируса (COVID-19). За двое суток зафиксировали более 300 новых случаев заражения.

Так, на Закарпатье был установлен антирекорд – 126 подтвержденных случаев инфицирования, сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

"Преимущественно болеют те, кто пренебрегает карантинными ограничениями: участвуют в массовых мероприятиях, не соблюдают социальной дистанции, режима масконошения и прочее", – отмечено в сообщении.

Карантин в Украине

Эпицентром вспышки стало село Стройное Савеловского района – у 36 зараженных диагностировали осложненную форму COVID-19 в виде пневмонии – воспаления легких.

Также новые случаи заражения зафиксированы в Иршаском районе в селах Заречье и Кушница. В селе Люта Великоберезнянского района заболели более десяти работников швейного цеха. Из-за вспышки в области было решено усилить контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий.

На Львовщине на минувшие сутки, 14 июня COVID-19 подтвердили еще в 136 человек, а ранее – у 139, сообщил в Facebook заместитель главного врача Львовской областной инфекционной больницы Игорь Берник.

По его словам, в больнице находился 191 больной, из них:132 – с подтвержденным диагнозом COVID-19, среди которых 27 – медицинские работники, еще 59 – с подозрением на COVID-19, из них семеро медиков. Возраст пациентов: 77% – 50 лет и старше, 23% – 18-50 лет.

"Состояние больных в отделениях преимущественно тяжелое, получают медицинскую помощь. В отделении интенсивной терапии – восемь больных. На ИВЛ находится одна пациентка (в возрасте 66 лет), в тяжелом состоянии, с осложнениями основного заболевания и сопутствующими болезнями", – сообщил Берник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Львовская область установила антирекорд по COVID-19.