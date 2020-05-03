Две области Украины избавились от коронавируса: отмечен прогресс

За последние сутки, 2 мая, в Донецкой и Луганской областях не зафиксировали новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщили на странице Центра общественного здоровья в Facebook. Стоит отметить, что данные с временно-оккупированных территорий отсутствуют.

Две области Украины избавились от коронавируса pravda.com.ua

Так, с начала распространения заболевания в Донецкой области подтвердили 70 случаев заболевания, один из которых летальный. В Луганской области коронавирусом заболели 37 человек.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Одесская область вышла в лидеры по распространению коронавируса COVID-19 в Украине.

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