Две области Украины избавились от коронавируса: отмечен прогресс

За последние сутки, 2 мая, в Донецкой и Луганской областях не зафиксировали новых случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщили на странице Центра общественного здоровья в Facebook. Стоит отметить, что данные с временно-оккупированных территорий отсутствуют.
Две области Украины избавились от коронавируса
pravda.com.ua
Так, с начала распространения заболевания в Донецкой области подтвердили 70 случаев заболевания, один из которых летальный. В Луганской области коронавирусом заболели 37 человек.
Как писал OBOZREVATEL ранее, Одесская область вышла в лидеры по распространению коронавируса COVID-19 в Украине.
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