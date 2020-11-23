На Сумщине женщина умерла на пороге больницы, для нее не нашлось места: подробности трагедии

В Путивле Сумской области прямо на пороге больницы умерла 63-летняя женщина. Она две недели болела, однако ПЦР-тест ей сделали буквально перед смертью. Друзья обвиняют в халатности семейного врача. Однако медик уверяет, что причин подозревать что-то серьезное не было. А когда женщине стало совсем плохо, то она не смогла вызвать ни скорую, ни найти место в больнице – ей везде отказали из-за нехватки мест в реанимации.

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Знакомые считают, что виновата врач

В среду, 18 ноября, на пороге Путивльской центральной районной больницы скончалась 63-летняя Любовь Юрченко. Она пришла туда, чтобы ее госпитализировали, однако лечь в больницу просто не успела.

"Она только закричала, упала и умерла. Не стало моего близкого человека, я еще не могу осмыслить это", – плачет кума женщины Ольга Бордакова.

Она рассказывает, что Любовь Павловна примерно две недели болела. "Я ей позвонила, она мне говорит, что чувствует себя плохо, у нее температура 39. Однако таких симптомов, как отсутствие обоняния, у нее не было, не было и ломоты в теле. Но она все время жаловалась на слабость. Я ее спрашивала, почему же тебя не направят на ПЦР-тест? Оказывается, не было показаний для него. Она наблюдалась у частного семейного врача Аллы Чижик, с ней была заключена декларация. Потом ей вроде тест сделали, но в понедельник, когда она пришла, результаты потеряли", – говорит Бордакова.

Женщине долго не делали ПЦР-тест

По словам родственницы, в среду, 18 ноября Любови Юрченко должны были также провести КТ. "Она сама уже позвонила и записалась на обследование, но там сказали приходить только через семь дней. Как раз в среду – когда она и умерла", – продолжает Бордакова.

Еще одна знакомая Юрченко, Светлана Шаповалова, возмутилась в соцсетях. "Это вопиющий беспрецедентный случай, в голове не укладывается. Знаю лично умершую женщину и хождение по мукам к горе-врачу. Больная умоляла о направлении на ПЦР-тест, и он действительно в понедельник был взят, но таинственно исчез. Сегодня, видя, что пациентка еле жива, сатурация упала, ей все же взяли тест на месте, прокапали, вручили направление на госпитализацию и... выпроводили. Никто не искал ей место в больнице ни ранее, ни в тот день. Почему ни в понедельник, ни сегодня ей не вызвала скорую семейный врач на госпитализацию, а вытолкала домой? Почему за две недели врач, закрывая один больничный и открывая второй, не задала себе вопрос, а может, бронхит уже должен был бы пройти?" – пишет Шаповалова.

Знакомая умершей считает, что врач затянула время Facebook Светланы Шаповаловой

"Мы и с сатурацией 30 оставляем дома"

Правда, у семейного врача Аллы Чижик немного другая версия того, что случилось. По ее словам, скорая приехать отказалась, потому что везти пациентку, у которой не подтвержден коронавирус, было некуда.

Сама же семейный доктор долго пыталась найти для пациентки место в больнице, но так и не смогла.

"Это пациентка с хроническим бронхитом. Она лечилась у меня в марте и вот сейчас. До среды у нее состояние было стабильное, сатурация была 94%, это не такой уже низкий показатель. А вот в среду, 18 ноября она пришла ко мне с сатурацией 31%, тут она посидела, показатель поднялся до 50%. Конечно, я начала искать для нее место в больнице. Позвонила в скорую, но мне отказали! Я говорю, у пациентки сатурация 20, а мне отвечают, что и с показателем 30 они дома оставляют. Сказали, что везти некуда. Они приедут, если я найду ей место в больнице. Конечно, я стала звонить в больницы, но везде отказ, мест нет. Я уже прозванивала и в Конотопе, и в Сумах, и в Белополье, просила своих знакомых врачей. В двух больницах в Сумах мне сказали, что они для таких пациентов просто не приспособлены. В Конотопе и Белополье – все занято", – объяснила нам ситуацию врач Алла Чижик.

Тест сделали только через две недели, когда стало совсем плохо

Что касается якобы потерянного теста, то Чижик уверяет, что это не так. "Ну это уже совсем, чтобы тест потерять! Мы в понедельник хотели взять ПЦР-тест. Но его в Сумы в лабораторию отвозит специальная мобильная бригада. Я им позвонила, они мне сказали, что поедут в Сумы уже в среду. Какой смысл брать материал и держать его 48 часов? Поэтому я пригласила пациентку пройти в среду ПЦР-тест. И он был взят, сейчас материалы находятся в областной лаборатории, результатов пока нет", – говорит семейный врач.

Семейный доктор Алла Чижик. Facebook Аллы Чижик

В среду, не найдя место в больнице для Любови Юрченко, семейный доктор все-таки подготовила все документы для госпитализации и выписала электронное направление.

Тест умершей пациентки еще не готов

"Женщина вышла за дверь и куда-то ушла, я ее не выгоняла. Я позвонила ее родным, сказала, что она в таком состоянии, что я буду искать для нее место в больнице. Она, оказывается, поехала в Глухов, потом в больницу. И уже оттуда позвонила мне и попросила еще одно направление на рентген. Не знаю зачем, недавно мы делали его, и он показал только бронхит. Нужно делать КТ, но раз она так хочет, я выписала ей электронное направление, СМС должно было ей прийти на телефон. А уже через час мне позвонила главный врач больницы Путивльской ЦРБ и сообщила, что пациентка умерла", – говорит семейный врач.

Эта история показательная для сегодняшней ситуации с лечением ковида. Медицинская система страны уже захлебнулась. Мест нет, кислорода не хватает, больных не берут, потому что просто некуда их класть. Сами пациенты борются за то, чтобы сделать лишний глоток кислорода. А украинцы умирают прямо под стенами больниц.

В правительстве так и не могут решиться на кардинальный шаг и вновь объявить локдаун, как это делают в Европе. Принимают лишь половинчатые решения, которые, кроме раздражения у людей, ничего не решают. Да и расширять больницы и обустраивать кислородные станции и трассы нужно было еще летом, теперь уже поздно.