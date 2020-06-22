Две авиакомпании возобновили полеты в Украину: даты и направления

Ryanair и Swiss с 21 июня возобновили регулярные полеты в Украину после трехмесячного перерыва из-за пандемии коронавируса.

Первые рейсы авиакомпании выполнили в аэропорт Борисполь. Ryanair перевез пассажиров из Барселоны, а Swiss – из Цюриха, сообщили на сайте Avianews.

Ирландский лоукостер Ryanair в июне будет обслуживать три маршрута в Украину – из Барселоны, Мадрида и Берлина в Киев по два раза в неделю. Запланированный запуск рейса Краков-Киев перенесли из-за ограничений польских властей и других стран до 30 июня.

В июле авиакомпания планирует возобновить половину из своих украинских маршрутов. Отмечается, что полеты рассчитывают начать из городов Италии в Киев, Львов, Одессу и Харьков.

Swiss сначала будет летать между Киевом и Цюрихом один раз в неделю по воскресеньям. С июля авиакомпания увеличит частоту рейсов до двух в неделю.

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