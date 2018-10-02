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Юрий Тыра
Юрий Тыра
Блогер, волонтер, путешественникВсе статьи автора

Два Сани, два Александра. Еще одна глава в книге под названием ''Жизнь''

1.8т

В начале войны один из них ушёл добровольцем на фронт, просился в декабре 2014 года в 3 полк спецназа, в ДАП...

Провожали, как обычно, каска, броник и что-то ещё ...

В апреле 2015 в Водяном, том, что под Песками, случайно встретились.

Хотя, после таких встреч не верю в случайности. Мы приехали с Арсеном Мирзояном и Анатолием Пашининым с очередными концертами по фронту. Подбегает ко мне офицер радостный такой, и кричит : "Степаныч!!!".

Не сразу я узнал в нём того весёлого и озорного Саню Сосовского, с которым познакомились в Аргентине на съемке. Борода и взгляд совсем не пацана, серьёзный и глубокий, совершенно не гармонирующий с улыбкой.

Концерт состоялся, эмоций было более чем ...

Провожая меня, Саня сказал: "Есть у меня друг, земляк, вместе в ФК "Маэстро" в футбол играли, ты там возле артистов часто бываешь, если встретишь, передай привет, его зовут Сашко Положинський.

С тех пор я мало верю в случайные встречи. Дней через десять пересеклись с Положинським в одной гостинице на тот момент ещё в Днепропетровске.

- Ты куда ?

- На фронт .

- И я на фронт, завтра у правосеков в 5 ДУКе буду выступать.

- О, и я с вами, у меня полный бус вкусного и полезного.

А в голове созрел план, с сюрпризом для обоих.

В ДУКе выступили, загадочно предлагаю проехать дальше, в мае дни долгие, светло, да и дороги знаю.

Короче, без всяких соплей, у меня они обычно появляются в конце этой истории.

Прошли Карловку, запрашиваю добро на въезд на позицию "Ранчо", звоню Сане, прошу встретить, и никому из друзей о сюрпризе не слова.

Встречает Саня, а мы двумя машинами, мой жёлтый спринтер и джип Положинського. Мимо проходит БМП, за ней клубы пыли.

И вот два Сани разглядели сквозь пыль друг друга, два друга, война, и маленькое чудо.

У Сани Сосовского на тот момент уже был позывной "Консул", совершенно неожиданный, как для войны, но закономерный для выпускника дипломатической академии.

Потом он вынесет на себе командира с поля боя, сам будет тяжело ранен, но это будет потом.

А на тот момент, зная о том, что Положинський мясо не ест, приберёг к столу пару баночек тунца консервированного.

Два Сани, два Александра. Еще одна глава в книге под названием ''Жизнь''
Два Сани, два Александра. Еще одна глава в книге под названием ''Жизнь''
Два Сани, два Александра. Еще одна глава в книге под названием ''Жизнь''
Два Сани, два Александра. Еще одна глава в книге под названием ''Жизнь''
Два Сани, два Александра. Еще одна глава в книге под названием ''Жизнь''
Два Сани, два Александра. Еще одна глава в книге под названием ''Жизнь''
Два Сани, два Александра. Еще одна глава в книге под названием ''Жизнь''
Два Сани, два Александра. Еще одна глава в книге под названием ''Жизнь''

Сашко Положинський взял для себя за правило на свой день рождения и не только, выезжать с концертами по всему фронту, без понтов, но с гитаристом, который потом ушёл в спецназ.

А сейчас просто рад и счастлив видеть двух друзей на моей родной арендованной посудине под названием "Бравый Хенрик" в Нидерландах, в очередном круизе по Фрисландии.

Жизнь наполняется смыслом. Да, кстати, Саня Сосовський, тот самый " Консул" стал больше улыбаться, совсем как тогда, лет шесть назад в Аргентине, когда у нас ещё не было войны.

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Автор
Юрий ТыраЮрий Тыра
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Юрия Тыры
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