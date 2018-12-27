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Наталья Юсупова
Наталья Юсупова
Блогер, волонтерВсе статьи автора

Два разных мира: передовая и наши мирные дни

1.1т

Сделайте репост, пожалуйста! За последние трое суток четверо раненых и один убитый снайпером украинский воин. Радоваться нечему, хотя большинство народа давно отмечает новогодние праздники.

Два разных мира, передовая и наши мирные дни и ночи.

Подводя итоги уходящего года, прежде всего конечно вспоминаем тех, кто отдал жизнь за страну и людей. Их были десятки, сотни получили тяжёлые ранения.

Пятый год волонтёры и небезразличные граждане помогают армии и госпиталям. Государство, это не только политики, но и мы с Вами. Наши доктора и в эти праздничные дни каждый день делают тяжелейшие операции раненых и травмированным воинам.

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На передовой не спокойно: обстановка накаляется

Наши парни Новый Год будут отмечать в госпиталях, к сожалению с их ранениями домой они попадут не скоро.

Два разных мира: передовая и наши мирные дни

Facebook Натальи Юсуповой

Два разных мира: передовая и наши мирные дни

Facebook Натальи Юсуповой

Два разных мира: передовая и наши мирные дни

Facebook Натальи Юсуповой

Два разных мира: передовая и наши мирные дни

Facebook Натальи Юсуповой

Два разных мира: передовая и наши мирные дни

Facebook Натальи Юсуповой

Два разных мира: передовая и наши мирные дни

Facebook Натальи Юсуповой

Два разных мира: передовая и наши мирные дни

Facebook Натальи Юсуповой

Два разных мира: передовая и наши мирные дни

Facebook Натальи Юсуповой

Два разных мира: передовая и наши мирные дни

Facebook Натальи Юсуповой

Два разных мира: передовая и наши мирные дни

Facebook Натальи Юсуповой

Два разных мира: передовая и наши мирные дни

Facebook Натальи Юсуповой

За этот год много сделано, отремонтированы палаты, комната для персонала, столовая, собраны сотни тыс грн на операции, медикаменты и нет этому конца края. Война не заканчивается.

Мы, волонтёры, стараемся, делать все, покупаем, собираем, стараемся, чтобы у раненых все было.

Хочу выразить благодарность всем, кто нам помогает. Без всех Вас было бы очень тяжело.

Наши потребности всегда одинаковы: это пеленки под раны, дексалгин и кетонов в ампулах, из одежды тёплые куртки, спорт. костюмы, шапки, футболки. Из продуктов: соки, йогурты, колбаса, сыр, кофе, чай, печенье, сахар. Это немного и самое необходимое. Если у нас бывают излишки, мы отвозим в Ирпенский госпиталь.

Нас всегда можно найти в травматологии, у нас есть комната отдыха и питания для воинов, адрес: Киев, Госпитальная 18, метро Печерск, тел. для контакта 0673098899, карта для помощи 4176 4900 0009 0459 Ветвицкая Наталья ( Юсупова), моя.

Спасибо и ждём всегда.

Читайте все новости по теме "Помощь раненым в АТО военным" на OBOZREVATEL.

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Автор
Наталья ЮсуповаНаталья Юсупова
Тема
Помощь раненым в АТО военным
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Натальи Юсуповой
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Иди подрабатывай снегурочкой,наскирдуешь хиборхам на памперсы...кстати,там давеча одна старушка якобы наскребла 10 тысяч баксов на победу в войне с ахрессором,проследи,что бы сволонтёры- мародёры не спиздили деньги.
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