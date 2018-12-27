Сделайте репост, пожалуйста! За последние трое суток четверо раненых и один убитый снайпером украинский воин. Радоваться нечему, хотя большинство народа давно отмечает новогодние праздники.

Два разных мира, передовая и наши мирные дни и ночи.

Подводя итоги уходящего года, прежде всего конечно вспоминаем тех, кто отдал жизнь за страну и людей. Их были десятки, сотни получили тяжёлые ранения.

Пятый год волонтёры и небезразличные граждане помогают армии и госпиталям. Государство, это не только политики, но и мы с Вами. Наши доктора и в эти праздничные дни каждый день делают тяжелейшие операции раненых и травмированным воинам.

Наши парни Новый Год будут отмечать в госпиталях, к сожалению с их ранениями домой они попадут не скоро.

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

За этот год много сделано, отремонтированы палаты, комната для персонала, столовая, собраны сотни тыс грн на операции, медикаменты и нет этому конца края. Война не заканчивается.

Мы, волонтёры, стараемся, делать все, покупаем, собираем, стараемся, чтобы у раненых все было.

Хочу выразить благодарность всем, кто нам помогает. Без всех Вас было бы очень тяжело.

Наши потребности всегда одинаковы: это пеленки под раны, дексалгин и кетонов в ампулах, из одежды тёплые куртки, спорт. костюмы, шапки, футболки. Из продуктов: соки, йогурты, колбаса, сыр, кофе, чай, печенье, сахар. Это немного и самое необходимое. Если у нас бывают излишки, мы отвозим в Ирпенский госпиталь.

Нас всегда можно найти в травматологии, у нас есть комната отдыха и питания для воинов, адрес: Киев, Госпитальная 18, метро Печерск, тел. для контакта 0673098899, карта для помощи 4176 4900 0009 0459 Ветвицкая Наталья ( Юсупова), моя.

Спасибо и ждём всегда.