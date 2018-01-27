Каждый вечер я читаю новости, зачастую просматривая ленту новостей в Фейсбуке, и когда мне эта лента выдает какие-то набирающие популярность статьи, никогда не отказываюсь от их прочтения. Вот так перед сном на днях наткнулась в сети на интересную публикацию, взятую с одного известного информационного портала о 92-летней бабушке, которая несмотря на свой возраст и мизерную пенсию, не стоит с протянутой рукой и не просит подаяния, а продает в переходе у метро всякую бытовую мелочь, чтобы заработать себе на лекарства.

Меня так тронула эта публикация, что захотелось выбрать день и поехать пообщаться с этой бабушкой, купить у нее всяких там пластырей, колгот и прочей бытовой ерунды, которой она торгует, накормить ее вкусным горячим обедом и хоть как-то просто чисто по-человечески поддержать и помочь… Прочитав эту историю, я про себя лишний раз подумала, что все таки прошлое поколение совсем другое, нежели наше. Они привыкли работать, они знают, что просить чего-то просто так – это постыдно и что деньги надо зарабатывать, а не получать.

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И только эта мысль проскользнула у меня в голове, как я наткнулась на другую публикацию, подтвердившую меня в правильности моих вечерних умозаключений. Речь в ней шла о том, как якобы известная блогер хотела поселиться в отеле в обмен на рекламу, но руководство отеля порекомендовало ей устроиться на работу вместо того, чтобы заниматься рассылкой глупых писем. В статье рассказывалось о том, как блогер не просто просила, а требовала от отеля бесплатного размещения, аргументируя это тем, что она популярна в сети и ее рекламные посты дадут им новых клиентов. Менеджмент же отеля в ответ с отказом привел ей свои доводы: “мол, кто будет платить сотрудникам, которые будут обслуживать ее (блогера) размещение, кто будет платить горничным, официантам, cотруднику ресепшн, кто будет платить за свет и тепло, используемые ею во время пребывания, за стирку белья…и как обьяснить персоналу, что они получат не зарплату, а рекламное видео, в котором, возможно, их даже не упомянут…”. Более того, отель выставил блогеру счет за упоминание их бренда в ее публикациях, когда эта история набрала оборотов в сети.

Знаете, а ведь эта история очень показательна. Сейчас никто не хочет работать. Увы, но это правда.

У меня несколько направлений деятельности, один из них – это магазин одежды. Если бы вы только знали как безработные девушки, гордо именуемые себя блогерами, сутками меня атакуют – мол “давайте подарите мне вещь и я сфоткаюсь в ней и напишу какие вы хорошие, или просто дайте мне 300 долларов и я вас похвалю у себя на страничке в Инстаграм между постами о том, что я “жру” и где я делаю селфи с накачанными гиалуроновой кислотой губами”.

Такие письма я регулярно получаю и в редакцию своих журналов с просьбой о бесплатной фотосессии и интервью с рассказом о том, какая она “звезда”. В основном я никогда не отвечаю, но коль сегодня уже пишу об этом, то хочется ответить словами того отеля, который отказал одной из блогеров: “Мол, а кто, собственно, будет платить зарплату моим сотрудникам за ваш пиар – фотографу, журналисту, стилисту, кто оплатит мне полиграфию, стоимость которой составляет 100 тыс гривен за тираж?!"

И самое главное хочется написать огромными буквами: "ИДИТЕ РАБОТАТЬ, ДЕНЬГИ НАДО ЗАРАБАТЫВАТЬ, А НЕ ПОЛУЧАТЬ!".

Понимаю, что, возможно, мои слова звучат резко, но они абсолютно оправданы. И меня поймут практически все собственники бизнесов, которых сутками донимают безработные блогеры в то время как они, эти бизнесмены, заняты делом и пашут; и меня поймет прошлое поколение вместе с той старенькой бабушкой, что стоит и в жару, и в стужу в переходе метро, торгуя мелочами, чтобы выжить; и меня поймет и согласится со мной любой здравомыслящий человек, который знает, что такое работать и как деньги нелегко достаются, если тебе их не просто дают, а ты их зарабатываешь сам, своими потом и кровью.

Чтобы хотеть многого, надо этому многому соответствовать. Нельзя просить у судьбы подаяний, если ты безмозглое ленивое существо. Иногда очень полезно поднять свою пятую точку и начать работать и тогда ни у кого ничего никогда не прийдется просить…ведь просить – это постыдно!