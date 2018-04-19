Два автора - два мнения: на "Обозревателе" стартует хайповый "Серпентарий"

В понедельник, 23 апреля, на "Обозревателе" стартует новая авторская рубрика "Серпентарий".

"Два автора, два мнения, ядовитое злословие, подколодное шипение, раздвоенные языки, отсутствие запретных тем и неприкасаемых персон, все как вы любите", - так анонсировала событие в Facebook одна из авторов рубрики знаменитая блогер Олена Монова.

Имя ее оппонента пока не раскрывается.

"На составе авторов вангую потужный массовый анус-запеканус, но это хорошо, потому что хайп — это жизнь", - уверена Монова.

Ее подписчики в восторге от новости.

"Божественно прекрасно!", "Это должно быть интересно!", "Здорово! Монова будет стружку снимать с гадов!", "Ждем с нетерпением!", "Люблю такое!", - пишут заинтригованные комментаторы, которые пытаются угадать, кто же будет вторым автором "Серпентария".

Как известно, ранее "Обозреватель" запустил свой канал в Telegram.