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"Два ангела": гибель двух защитников Украины на Донбассе тронула сеть

1.8т Читать материал на украинском

В сети опубликовали трогательные фото погибших на Донбассе военных Вооруженных сил Украины.

Снимки Собко Виталия и Курбатова Тихона в Facebook выложила Галина Абрамьюк.

"Два ангела. Собко Виталий, морпех 35-го ОБрМП. В ВСУ с 2017 года. Родом из села Нападовка Лановецкого района Тернопольской области. Остались родители, в семье есть еще двое младших детей", – говорится в сообщении.

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Также опубликовано фото Курбатова Тихона, командира взвода 24-го батальона "Айдар" 53-й механизированной бригады. У погибшего героя остались родители.

Виталий Собко

Виталий Собко

Facebook

Тихон Курбатов

Тихон Курбатов

Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 августа в результате обстрела террористов на Донбассе погиб военнослужащий 35-й бригады Морской пехоты Вооруженных сил Украины Виталий Собко.

Также в этот день погиб командир взвода 24-го батальона "Айдар" 53-й механизированной бригады Тихон Курбатов.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Генеральный штаб ВСУ Донбасс соцсети
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Минус два хероя- это несколько спасённых жизней мирных жителей Донбасса... Это несколько не сгоревших там хат.... Нормальный обмен...
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Донбасс успокоил очередных пидopгoв свeта и отправил для прохождения дальнейшей службы, в небесную CKOТНЮ!!!
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