"Два ангела": гибель двух защитников Украины на Донбассе тронула сеть

В сети опубликовали трогательные фото погибших на Донбассе военных Вооруженных сил Украины.

Снимки Собко Виталия и Курбатова Тихона в Facebook выложила Галина Абрамьюк.

"Два ангела. Собко Виталий, морпех 35-го ОБрМП. В ВСУ с 2017 года. Родом из села Нападовка Лановецкого района Тернопольской области. Остались родители, в семье есть еще двое младших детей", – говорится в сообщении.

Также опубликовано фото Курбатова Тихона, командира взвода 24-го батальона "Айдар" 53-й механизированной бригады. У погибшего героя остались родители.

Виталий Собко Facebook

Тихон Курбатов Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 августа в результате обстрела террористов на Донбассе погиб военнослужащий 35-й бригады Морской пехоты Вооруженных сил Украины Виталий Собко.

Также в этот день погиб командир взвода 24-го батальона "Айдар" 53-й механизированной бригады Тихон Курбатов.

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