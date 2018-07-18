"Дурость и мракобесие!" Оккупанты Крыма составили "список врагов"

"Общественная палата" оккупированного Россией Крыма создала список, в который попали политические деятели, артисты, певцы, журналисты и другие известные личности, которые не признают аннексию полуострова.

Как передает "Коммерсант", об этом заявил "председатель палаты" Григорий Иоффе, назвав "крымоненавистниками" людей, которые попали в так называемое "крымское досье". По его словам, данный список будет регулярно дополняться новыми именами.

Так, в "черный список" были включены бывший вице-премьер Крыма Андрей Сенченко, украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова (экс-министр экономики Крыма), экс-премьер Крыма, бывший депутат Верховной рады Сергей Куницын, ректор открытого в Киеве после 2014 года Таврического национального университета Владимир Казарин, актриса Ада Роговцева и несколько украинских журналистов.

В досье оказались также и граждане России: певец Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова, актер Михаил Ефремов, писатель Григорий Чхартишвили (Борис Акунин) и другие.

"Люди, которые считают происшедшее с Крымом аннексией, называют оккупацией — не уважают выбор, сделанный крымчанами на референдуме. Значит не уважают самих крымчан. Мы считаем, что простые люди вправе знать, кто к ним так относится", - прокомментировал "заместитель председателя ОП" Крыма Александр Форманчук.

В свою очередь активист крымскотатарского национального движения Нариман Джелялов назвал данную идею со списком "дуростью" и "мракобесием", отметив, что он нужен лишь для создания "атмосферы ненависти".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-министр Украины предложил план возвращения Крыма.