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"Дурость и мракобесие!" Оккупанты Крыма составили "список врагов"

3.2тЧитать новость на украинском

"Общественная палата" оккупированного Россией Крыма создала список, в который попали политические деятели, артисты, певцы, журналисты и другие известные личности, которые не признают аннексию полуострова.

Как передает "Коммерсант", об этом заявил "председатель палаты" Григорий Иоффе, назвав "крымоненавистниками" людей, которые попали в так называемое "крымское досье". По его словам, данный список будет регулярно дополняться новыми именами.

Так, в "черный список" были включены бывший вице-премьер Крыма Андрей Сенченко, украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова (экс-министр экономики Крыма), экс-премьер Крыма, бывший депутат Верховной рады Сергей Куницын, ректор открытого в Киеве после 2014 года Таврического национального университета Владимир Казарин, актриса Ада Роговцева и несколько украинских журналистов.

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В досье оказались также и граждане России: певец Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова, актер Михаил Ефремов, писатель Григорий Чхартишвили (Борис Акунин) и другие.

"Люди, которые считают происшедшее с Крымом аннексией, называют оккупацией — не уважают выбор, сделанный крымчанами на референдуме. Значит не уважают самих крымчан. Мы считаем, что простые люди вправе знать, кто к ним так относится", - прокомментировал "заместитель председателя ОП" Крыма Александр Форманчук.

В свою очередь активист крымскотатарского национального движения Нариман Джелялов назвал данную идею со списком "дуростью" и "мракобесием", отметив, что он нужен лишь для создания "атмосферы ненависти".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-министр Украины предложил план возвращения Крыма.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Лия АхеджаковаАда РоговцеваАндрей МакаревичБорис АкунинМихаил Ефремов
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Бондарчук Сергій
Бондарчук Сергій
Мародеры не понимают , почему же это всякие Макаревичи с Ахеджаковыми не желают признавать "законность". Вон родичи ихтамнетов заваривают чай в умыкнутых еще в Грузии и добавленных из Донбасса трофейных унитазах и ничо - вкусно им .
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Asya Vet
Asya Vet
ООН, ПАСЕ, НАТО, ОБСЕ, ФИФА, ЕС и Олимпийское движение можете вносить туда смело.
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Бондарчук Сергій
Бондарчук Сергій
Asya Vet, И почти всю Украину .
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andrei
andrei
Ну а чего вы, скакуасы хотели? Это ответочка на вшивый Миротворец:-)
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Бондарчук Сергій
Бондарчук Сергій
andrei, Это попытка слямзить Миротворец . Как все в твоей недоимперии . Ну , кроме лаптей пожалуй . ))))
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bel serg
bel serg
andrei, член в жопе давит на ватку?
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