"Будет наступление": военный предупредил об угрозе на Донбассе

Объявление "властями ЛНР" мобилизации в оккупированном Луганске говорит о том, что Украине стоит ожидать обострения ситуации на Донбассе и возможного наступления.

"Любопытная информация по мобилизации, и неожиданная. Может я сгущаю краски, но я уже говорил, что будет обострение после окончания мундиаля. Я думаю, что с этим связано, будет обострение", – сказал в комментарии OBOZREVATEL командир 5-й роты батальона "Днепр-1" Владимир Шилов.

По его словам, техника в так называемые "Л/ДНР" продолжает поступать, хоть и не большими партиями, но она идет постоянно из России.

"У меня дурные предчувствия по поводу мобилизации, я думаю, что она возможно еще в "ДНР" будет. Я думаю, что будет попытка наступления", – считает Шилов.

На вопрос, попытаются ли боевики отбить населенные пункты Желобок и Золотое-4, в которые ранее зашли украинские военные, согласно минским договоренностям, АТОшник сделал заявление: "Золотое-4, оно давно было украинским, и наши там стояли, и волонтеры туда ездили. Надо ж было показать, что люди работают, занимаются, награды получать надо. Мне это напоминает цирк".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, "официальный представитель" так называемого "министерства обороны" террористической "ЛНР" Андрей Марочко заявил, что ВСУ провели внеплановую ротацию подразделений и готовятся к эскалации ситуации в районе Станицы Луганской.