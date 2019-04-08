"Дураки и негодяи!" Шендерович разгромил оккупантов за аннексию Крыма

Российский писатель и публицист, оппозиционер Виктор Шендерович заявил, что все россияне, которые поддержали оккупацию украинского Крыма, являются дураками и негодяями.

По его словам, каждый из сторонников этого преступления сознательно руководствовался своими корыстными интересами. Категоричную позицию Шендерович изложил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Виктор Шендерович Скриншот видео

Люди, поддержавшие аннексию Крыма, — это несколько совершенно разных случаев. Там были дураки. Просто дураки, которых много везде, которые на патриотический крик реагируют радостно. Всегда есть подлецы, причем, природные подлецы, которые всегда с начальством. С любым. Всегда в первых рядах и которые бы огорчились, если бы их не позвали подписать (письмо в поддержку действий Путина. — Ред.)", — сказал оппозиционер.

"Были просто негодяи, которые при казне, были дураки, которые всегда рады поддержать начальство, и они действительно чувствуют себя патриотами, на самом деле. Они не анализируют, им кажется, что это патриотизм. Это уголовщина. Есть негодяи, которые пилят бабло, и которые всегда будут при казне", — добавил Шендерович.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шендерович рассказал, что российский актер театра и кино, режиссер Олег Табаков стал заложником приверженцев аннексии Крыма Россией. Лично подписать письмо в поддержку агрессивной политика Путина деятель культуры якобы отказался, но это сделали вместо него.

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