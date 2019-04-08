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"Дураки и негодяи!" Шендерович разгромил оккупантов за аннексию Крыма

2.5тЧитать материал на украинском

Российский писатель и публицист, оппозиционер Виктор Шендерович заявил, что все россияне, которые поддержали оккупацию украинского Крыма, являются дураками и негодяями.

По его словам, каждый из сторонников этого преступления сознательно руководствовался своими корыстными интересами. Категоричную позицию Шендерович изложил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Виктор Шендерович

Виктор Шендерович

Скриншот видео

Люди, поддержавшие аннексию Крыма, — это несколько совершенно разных случаев. Там были дураки. Просто дураки, которых много везде, которые на патриотический крик реагируют радостно. Всегда есть подлецы, причем, природные подлецы, которые всегда с начальством. С любым. Всегда в первых рядах и которые бы огорчились, если бы их не позвали подписать (письмо в поддержку действий Путина. — Ред.)", — сказал оппозиционер.

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"Были просто негодяи, которые при казне, были дураки, которые всегда рады поддержать начальство, и они действительно чувствуют себя патриотами, на самом деле. Они не анализируют, им кажется, что это патриотизм. Это уголовщина. Есть негодяи, которые пилят бабло, и которые всегда будут при казне", — добавил Шендерович.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шендерович рассказал, что российский актер театра и кино, режиссер Олег Табаков стал заложником приверженцев аннексии Крыма Россией. Лично подписать письмо в поддержку агрессивной политика Путина деятель культуры якобы отказался, но это сделали вместо него.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Виктор Шендерович
Место
Россия
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Соломко Олесь
Соломко Олесь
"російський патріотизм" - це рашизм (російський різновид нацизму)!
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Вы не представляете, как нам в России важно мнение Швондеровича
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Morjakov Alex
Morjakov Alex
Как мне это нравится,все дураки и только один Шендерович Дартаньян 21 века на белом коне))Хотя когда аргументов нет у недалеких умом,то обозвать всех дураками самое то))
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