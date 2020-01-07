"Дурак или предатель?" Сивохо разгромили за заявление о "разжигании войны" на Донбассе

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо должен быть осторожнее в своих высказываниях и помнить о том, что войну на Донбассе развязала Россия.

Об этом идет речь в блоге журналиста и блогера Кирилла Сазонова, который выразил возмущение словами Сивохо о том, что для восстановления мира в Украине также нужно "молчание со стороны тех, кто разжигал войну".

"Сивохо отметил, что "мир наступает тогда, когда молчат те, кто раньше разжигал войну". Сергей Анатольевич, а может когда агрессор уходит? Ну, нельзя же сказать, что гопники прекращают тебя бить, когда ты перестаешь орать, правильно? Гопник – это Кремль, а никак не Украина. Я ничего не перепутал?" – написал Сазонов.

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"Резюмирую – иногда лучше жевать, чем говорить. Даже если это портит фигуру. Зато не смотрят оценивающе с вопросом – дурак или предатель?" – добавил он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сивохо заявил о необходимости "исправлять ошибки, прощать и просить прощения" у жителей оккупированного Донбасса, чем разозлил остальных украинцев.

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