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7 января • обновлено в 19:40
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"Дурак или предатель?" Сивохо разгромили за заявление о "разжигании войны" на Донбассе

1.7т
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Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо должен быть осторожнее в своих высказываниях и помнить о том, что войну на Донбассе развязала Россия.

Об этом идет речь в блоге журналиста и блогера Кирилла Сазонова, который выразил возмущение словами Сивохо о том, что для восстановления мира в Украине также нужно "молчание со стороны тех, кто разжигал войну".

"Сивохо отметил, что "мир наступает тогда, когда молчат те, кто раньше разжигал войну". Сергей Анатольевич, а может когда агрессор уходит? Ну, нельзя же сказать, что гопники прекращают тебя бить, когда ты перестаешь орать, правильно? Гопник – это Кремль, а никак не Украина. Я ничего не перепутал?" – написал Сазонов.

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"Резюмирую – иногда лучше жевать, чем говорить. Даже если это портит фигуру. Зато не смотрят оценивающе с вопросом – дурак или предатель?" – добавил он.

Сивохо озвучил новое мнение о войне на Донбассе

Сивохо озвучил новое мнение о войне на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сивохо заявил о необходимости "исправлять ошибки, прощать и просить прощения" у жителей оккупированного Донбасса, чем разозлил остальных украинцев.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Персоны
Сергей Сивохо Кирилл Сазонов
Место
Украина
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
И дурень и предатель,но для 73% мыла-свой парень. А кабану бабло нужно,а лохи пусть ухами хлопают.
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
"Дурак или предатель?" Большая сволочь.
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россия москва
россия москва
дурачок украинский твоё дерьмо никто даже не читает.Кстати , уточнение: когда Россия ввела войска в донбасс, то в киеве начался май-.д.а.у.н.
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