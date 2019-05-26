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"Дура!" Жена путинского пропагандиста опозорилась из-за украинской гривни

4.4тЧитать материал на украинском

Жена российского пропагандиста Олега Крючкова Анастасия Медынцева опозорилась в сети.

Так, супруга журналиста НТВ, выложила в соцсеть фото банкноты номиналом в две гривни, где прочла надпись "Правда Русска".

Пользователь Twitter RoksolanaToday&Крым25% отметил, что Медынцева исковеркала надпись "Руська правда".

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"Анастасия Медынцева, жена пропогандона НТВ РФ Олег Крючкова, дура! Во-первых, Руська правда написано, а не Русска. Во-вторых, приятно тебе с того, что Московия даже имя сперла себе у нормальной страны", – говорится в сообщении.

"Дура!" Жена путинского пропагандиста опозорилась из-за украинской гривни

Скриншот

"Дура!" Жена путинского пропагандиста опозорилась из-за украинской гривни

Скриншот

"Дура!" Жена путинского пропагандиста опозорилась из-за украинской гривни

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущий пропагандистского канала "Россия 1" Сергей Михеев нагрубил украинскому эксперту и выгнал его из студии. При этом пропагандист перешел на "ты", послал украинца "в ж*пу" и отправил его "в сортир покричать в унитаз".

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Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Место
Россия
Теги
пропагандагривня
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
А почему на украинской гривне написано *Руська правда*, а не *Украинська..*? Ну, а что касается того" что Московия даже имя сперла себе у нормальной страны", так эту мысль кроме свидомитов НИКТО в мире из учёных-историков не поддержал! Не было тогда Украины как государства. Его создали большевики в 1922 году. И термин *киевская русь* впервые появился у историков в 1902 году. описывающих период развития Руси со столицей в Киеве. Не более того.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Столицы Руси в разные периоды: 1. Ладога (862-864) 2 Новгород (864—882) .3 Киев (882—1243) 4 Владимир (1243—1389) 5 Москва (1389—1712) 6 Санкт-Петербург/Петроград (1713—1918) 7 Москва (с 1918)
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