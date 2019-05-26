"Дура!" Жена путинского пропагандиста опозорилась из-за украинской гривни

Жена российского пропагандиста Олега Крючкова Анастасия Медынцева опозорилась в сети.

Так, супруга журналиста НТВ, выложила в соцсеть фото банкноты номиналом в две гривни, где прочла надпись "Правда Русска".

Пользователь Twitter RoksolanaToday&Крым25% отметил, что Медынцева исковеркала надпись "Руська правда".

"Анастасия Медынцева, жена пропогандона НТВ РФ Олег Крючкова, дура! Во-первых, Руська правда написано, а не Русска. Во-вторых, приятно тебе с того, что Московия даже имя сперла себе у нормальной страны", – говорится в сообщении.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущий пропагандистского канала "Россия 1" Сергей Михеев нагрубил украинскому эксперту и выгнал его из студии. При этом пропагандист перешел на "ты", послал украинца "в ж*пу" и отправил его "в сортир покричать в унитаз".

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