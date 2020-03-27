Думали, что грипп: на Тернопольщине коронавирусом массово заразились медики

В Монастырском районе Тернопольской области снова выросло количество больных коронавирус. В частности, в регионе зафиксировано уже 35 инфицированных, и 18 из них – это медицинские работники.

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Об этом в эфире ТСН рассказал председатель Монастырского районного совета Владимир Данылюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"У нас в районе есть два очага. Отслеживаем все контакты", – сказал чиновник, признаваясь, что они изначально выбрали неправильную стратегию по выявлению больных.

"Был введен неправильный алгоритм в начале: если у пациентов с симптомами есть грипп группы А или Б, мы исключали наличие коронавируса. Так случилось, что у работника нашей больницы был грипп группы А и COVID-19. Мы как бы исключили болезнь, и ее (врача. – Ред.) все посещали. Поэтому такая печальная картина", – говорит Данылюк.

В частности, теперь в районе проверяют медиков, которые могли контактировать с больными. По словам председателя РГА, из всех 176 проверенных – 153 врача. Все больные сейчас находятся на самоизоляции.

В то же время, убеждает чиновник, ситуацию удается брать под контроль. Так, на базе больницы развернули госпиталь, который обеспечили наличием необходимого дополнительного оборудование, а медиков – средствами защиты.

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