Кратко по новостям:

1. Про задержанных российских террористов из ЧВК Вагнер в Беларуси. Вы видели эти кадры? Супер специалисты из самой великой страны, которая ставит себя на одну ступень с Америкой, приехали на спецзадание и поселились в одной гостинице. Толпой. Их брали в трусах и майках, как неподготовленных, непрофессиональных дебилов. И среди вещей были найдены шевроны, нашивки, картинки (это я так, как дилетант, своими словами) с надписями: "Наш бизнес – смерть, и бизнес идет хорошо". Что там у вас идет хорошо, убогие?

Налицо вот какое заблуждение:

– мое, как украинки. Потому что я давно думала, что спецслужбы Беларуси и спецслужбы РФ это почти одно целое. Видимо, не все так однозначно;

– их, как россиян. Они думали, что в Беларуси их никто не задержит, и вообще, это не шпиль в Солсберри смотреть. Беларусь для российских боевиков – это как в Подмосковье съездить, как они, видимо, и думали.

Но как же смешно они, "спецы из Вагнера", выглядят! Про "украинцев" в их составе тоже мимо. Рожденные на Донбассе с паспортами Украины, воюющие против Украины – это не то же самое, что граждане Украины, защищающие Украину. Ну что тут можно раздуть? Международный скандал? Ссору между Беларусью и Украиной? Топорно как-то.

2. Про медиков Черкасской области, которые бастуют по причине невыплаты им заработной платы за 3 месяца. Меня поразил ответ мэра – "просто депутатам надо собраться и проголосовать, чтобы из одной статьи перенесли в другую".

– Депутаты 3 месяца не ходят на работу? А что тогда входит в их обязанности?

– перенести из одной статьи расходов в другую? А что, выплата зарплаты медикам в отдельной статье не предусматривалась, что теперь нужно, например, эти деньги взять с садиков или школ?

Отобрать у коммунальных служб или откуда вообще? Непонятно, если честно. Похоже, им рассказывают сказки. Не спрашиваю уже, за кого голосовали сами медики, вряд ли случится чудо. Но все-таки...

3. Некий Фонд борьбы с Ковид-19. Кто помнит, откуда там взялись деньги, в этом фонде? НЕ те ли это деньги, на которые заставили раскошелиться крупный бизнес на одной из встреч с Зеленским? В результате деньги из этого фонда идут прямиком на полицию, а не на разработку вакцин. Или качественные тесты (мелькнуло в ленте недавно, что большиснтво наших тестов дают неправдивые результаты). Деньги из фонда идут на нац гвардию, на шоу в Луцке, наверное. На погоню за пловцами без маски. Но не на борьбу с Ковид.

Вот, в Тернополе человек в третий раз заразился Ковидом. Трижды! Так какой смысл тратить деньги "в никуда", думают они, если скоро народ взбунтуется по причине невыплат зарплат и пенсий, а полиция бесплатно защищать власть не будет, не так ли?

Кого-то на деньги потрусили, как грушу. Но выглядит все это, как развод вполне серьезных людей. Им пригрозили, что бизнес вести не дадут, как думаете?

Вопрос в студию: на фото вроде как и презервативы имеются. Российские "профессионалы" спят друг с другом, как думаете?

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