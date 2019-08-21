"Думал, ему хватит воли": отец Гандзюк разочаровался в Зеленском

Отец убитой активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк Виктор Гандзюк разочарован отсутствием результатов встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Своими переживаниями поделился он в интервью "Гордону".

"Я встречался с президентом Зеленским. Встреча была обнадеживающая, думал, ему хватит политической воли и что-то зашевелится. Он обещал содействовать следствию, но теперь следствие приостановили. Как можно способствовать тому, чего не существует? Я разочарован. А если Левина не найдут, например, то все, закрывать дело?" – возмутился мужчина.

Отец Гандзюк разочаровался в Зеленском Громадське

Напомним, о встрече Гандзюка и Зеленского стало известно 29 июля. Тогда отец убитой активистки возлагал большие надежды на президента.

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31 июля в Херсоне неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Нападение произошло у дома, где жила активистка, когда она шла на работу.

Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября скончалась в больнице из-за обрыва тромба.

Сначала уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.

24 июля ГПУ остановила досудебное расследование в отношении Владислава Мангера и Алексея Левина, подозреваемых в организации нападения на активистку.

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