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"Думал, ему хватит воли": отец Гандзюк разочаровался в Зеленском

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Отец убитой активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк Виктор Гандзюк разочарован отсутствием результатов встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Своими переживаниями поделился он в интервью "Гордону".

"Я встречался с президентом Зеленским. Встреча была обнадеживающая, думал, ему хватит политической воли и что-то зашевелится. Он обещал содействовать следствию, но теперь следствие приостановили. Как можно способствовать тому, чего не существует? Я разочарован. А если Левина не найдут, например, то все, закрывать дело?" – возмутился мужчина.

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Отец Гандзюк разочаровался в Зеленском

Отец Гандзюк разочаровался в Зеленском

Громадське

Напомним, о встрече Гандзюка и Зеленского стало известно 29 июля. Тогда отец убитой активистки возлагал большие надежды на президента.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Екатерина Гандзюк Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
умерла Катя Гандзюк
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