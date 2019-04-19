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"Думаете, Бог простит?" Порошенко разнес "1+1" за фейк об убийстве брата

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Кандидат в президенты, действующий глава Украины Петр Порошенко жестко прошелся по телеканалу "1+1" из-за распространения фейка о том, что он убил собственного брата.

Свою позицию выразил президент в рамках дебатов на "Суспільному", на которые так и не пришел его оппонент Владимир Зеленский. (Чтобы прсмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Договорились уже до того, что я в 22 или 23 года убил своего брата! Есть какой-то предел у вас? Или вы думаете, что Бог простит? Это перешло границы и я первый раз в жизни решил, что буду жаловаться в суд", – заявил Порошенко.

Новости
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"Думаете, Бог простит?" Порошенко разнес "1+1" за фейк об убийстве брата
"Думаете, Бог простит?" Порошенко разнес "1+1" за фейк об убийстве брата

Отметим, ранее на НСК "Олимпийский" прошли дебаты между Порошенко и Зеленским.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 14 апреля Порошенко прибыл для участия в дебатах на НСК "Олимпийский", но шоумен Владимир Зеленский так и не появился. В результате, нынешний президент выступил перед украинцами и пообщался с журналистами.

  • ЦИК проголосовал за то, чтобы перенести трансляцию Национальной общественной телерадиокомпании Украины с 19:00 на 21:00. Это нужно было для того, чтобы кандидаты успели приехать со стадиона. Однако вечером 18 апреля стало известно, что Зеленский не планирует принимать участие в теледебатах на "Суспільному".

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
Выборы 2019
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
А кто тут гордился что уже судился и выиграл 50 тыс. фунтов ?А говорит в первый раз. опять врет. А впрочем пусть посудится и докажет, что к убийству не имеет никакого отношения. Опять же на пользу.
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