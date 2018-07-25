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Олег Стариков
Олег Стариков
Експерт по вопросам сектора обороны и безопасностиВсе статьи автора

ДУК "Правый сектор" в ООС: как поступить с добровольцами

Командующий ООС Сергей Наев заявил, что добровольцы не могут находится в зоне боевых действий. В то же время бойцы "Правого сектора" не собираются покидать зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе. – Ред.

У данной проблемы есть формальная сторона, а есть и субъективная, неформальная. Если брать формальную сторону, то в принципе Командующий ООС прав. В соответствии с Законом Украины "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" (дальше - Закон), в зоне ведения боевых действий могут находиться только части и подразделения ВСУ и других воинских формирований, правоохранительных органов специального назначения, МВД Украины, Национальной полиции, разведывательных органов Украины, военной прокуратуры. И этот перечень не подлежит дополнениям.

Как решить эту проблему? Она не нова. Такой путь уже проходили подразделения "Азова", "Донбасса" и "Айдара", которые вошли в состав ВСУ и Национальной Гвардии Украины, и в настоящее время являются самостоятельными воинскими частями. Причем их доподготовка, как подразделений в свете боевых уставов, позволила на высоком уровне выполнять боевые задачи, объединенные единым замыслом ОСС.

Такой же путь прошли и Силы специальных операций, которые из разрозненных "партизанских отрядов" патриотически настроенных бойцов, сформировались в единую управляемую мощную "третью силу". Результаты их "работы" в зоне ООС впечатляют.

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По единодушному мнению, каждый из бойцов ПС - отличный солдат с богатым многолетним боевым опытом и высокой мотивацией. Однако выполнять задачи в составе роты, батальона или бригады под единым замыслом и командованием ПС не обучен. А вот это уже является проблемой и очень серьезной. А задача у нас одна – это победа!

Какой же выход из создавшейся ситуации?

- Командование ООС должно провести переговоры со всем личным составом ПС и предложить свои варианты ее решения. Причем разговор должен вестись не с позиции "начальника с подчиненным", а как с будущими военнослужащими, с уважением к их заслугам;

- если ПС не соглашается, принимается решение об их расформировании и личный состав отправляется домой. А желающие служить - подписывают контракт;

- тех, кто соответствует критериям бойца спецназа, направляют на доподготовку в учебные центры с дальнейшим зачислением с боевые подразделения.

И в заключении. Когда писал эту статью, на сайте УП появилась информаиця, что Командующий ООС в беседе с Ярошем предложил бойцам ПС проходить службу в резерве в составе боевых воинских частей специального предназначения, разведки и в подразделениях территориальной обороны.

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Автор
Олег СтариковОлег Стариков
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Объекты
ООСПравый сектор
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Волков Дмитрий
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