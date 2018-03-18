"Дуй в Бурятию": на Майдане Путина сравнили с Гитлером и "сожгли"

В Киеве на Майдане Незалежности активисты протестуют против проведения так называемых выборов президента РФ в оккупированном Крыму.

Как сообщает "Украинская Правда", на акцию собрались около 50 человек.

Участники держат в руках плакаты с надписями "Путин = Гитлер", "Выборам агрессора в Украине не быть", "Рашка, оставь выборы себе, верни Крым нам" и "Крым - это Украина".

УП

Также участники акции принесли с собой чучело в костюме, к голове которого приклеили фотографию лицо президента РФ Владимира Путина, и выкрикивают "Путин, вон из Крыма!".

УП

Чучело российского президента митингующие сожгли.

УП

Как сообщал "Обозреватель", чтобы обеспечить высокую явку избирателей на так называемых выборах президента РФ в анексированном Крыму "власти" угрожают людям увольнением с работы.