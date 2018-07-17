Христос через добровільну жертву любові дарує нам свободу від первородного гріха, дарує нам можливість здобути свобідне життя навіть після нашої смерті. Цілі покоління сподвижників Української національної ідеї боролися во ім'я свобідного життя на рідній землі в Українській Державі. І рушійною силою боротьби, як духовної так і національної, є дух Віри та дух Свободи. Дух, що породжує справжніх Героїв, Героїв Чину Боротьби.

Тож тільки пропустивши цей дух через серце та свою свідомість, ми по-справжньому зможемо зрозуміти вартість нашої Перемоги.

Тож і як у давні, оповиті легендами часи, коли тонкощів військової справи у сивочолих січових дідів та суворих, загартованих у січах характерників навчались молоді відчайдухи-запорожці, так і легендарне козацтво сьогодення – бійці батальйону Кульчицького – на базі Міжнародного Навчального Центру НГУ “Старе” провели Ротні Тактичні Навчання, готуючись до повернення на фронт для виконання священного обов’язку: захисту своєї землі та свого народу від московської знавіснілої орди.

Як і годиться, розпочалося дійство із гімну України та підняття державного прапора. Але ж всім відомо настільки дорожить козак бойовим знаменом, тож опісля молитви за Українське воїнство освячуємо батальйонні стяги. По-батьківськи турботливо комбат Віктор Толочко подає фронтову каску зі свяченою водою… Із трепетом цілуємо вже благословенні фами та приступаємо всі спільно до молитви “Вервиця Перемоги”:

– Ісусе, благослови нас Перемого! – немов рокіт переможної канонади лунає від самого серця фронтових відчайдух…

Лунає щиро і по-справжньому, піднімаючись до небес, адже вся боротьба Української нації – це боротьба во ім’я Перемоги і Торжества Божої Правди на Святій Українській Землі.

Урочисто уділяється благословення воїнам та командирам, опісля благословляється зброя, як знаряддя Перемоги над злом, та знаряддя захисту життя тих, кого Господь доручив захищати.

– ...тож і сьогодні прихильно прийми смиренні благання наші: на цю зброю воїнів Українських Твої небесне благословення зійшли, подай слугам твоїм, захисником землі Української, щоб її носити для захисту Церкви Твоєї, Богом береженої країни нашої України, захисту українських дітей, старих, немічних і жінок. Зроби так, щоб для всякого ворога землі української і народу її, була зброя ця жахливою і страшною, і завжди непереможною во славу Твою Господи… – лунають слова древньої Української молитви, молитви, що ще лунала із вуст козацьких бойових капеланів.

Все відбувається під теплим, літнім дощем, що щедро проливався із хмарини окутаної ласкаво гарячим сонячним промінням. Немов на доказ особливої любові Господа до нашого воїнства із завершенням молитви завершується і дощик, сонце лагідно посміхається, ніби хоче додатково надихнути бійців на ревну любов та захист своєї землі.

Комбат Віктор Толочко вітає бійців та надихає до подальшої боротьби. Хвацьки, із запалом, по-справжньому, по-козацьки проводять хлопці показові навчання із бою з умовним противником. Тут і відсіч ворожого ДРГ, і контратака, і обстріл у відповідь ворожих позицій.

Достойно відмітив високий рівень бойової підготовки бійців батальйону ім. Кульчицького Заступник командувача Національної гвардії України по роботі з особовим складом генерал-лейтенант Сподар та вручив у дарунок військову машину для потреб батальйону.

Ті, хто по-особливому відзначився, отримали подячні грамоти та хрест-відзнаку батальйону із рук замісника комбата по роботі з особовим складом батальйону Миколи Воробйова (позивний “Боцман”).

– Служу народу України! – опісля отриманої нагороди та благословення лунало із вуст воїнів що удостоїлись високої честі.

Аж кров у жилах холола під час читання “Молитви Українського націоналіста” та “Гімну ОУН” у виконанні офіцера управління батальйону Володимира Пастушка (позивний “Пісня”).

Здавалось, що Дух Борців за УССД витає тут, він зовсім поряд, було відчуття, що це не звичні навчання на полігоні, а іспит перед всіма тими, хто загинув у боротьбі за волю України, поклавши своє життя на вівтар боротьби за Свободу, екзамен на те, чи вистоїмо, чи оправдаємо, чи не відступимо!!!

За козацьким звичаєм командир очолював товариство, як під час бою, так і під час боротьби духовної чи в храмі займав перше, чільне місце. Тож на завершення святкового дійства разом із командиром 27-ї бригади НГУ полковником Леонович Роман (який урочисто тримав бойову каску із свяченою водою) молитовно благословили та освятили всю військову техніку батальйону перед виїздом на східний фронт для виконання бойових завдань.

Завершилась урочистість гаслом що лунало ще із вуст воїнів УПА:

– Здобути і дома бути !

– Тож таку довгоочікувану, вимолювану, виплакувану та виборювану ПЕРЕМОГУ для нашого народу здобути, але саме головне, ХЛОПЦІ, КОЖНОМУ ІЗ ВАС, ЯК ОДНОМУ, ДОМА БУТИ!!!

СЛАВА ХРИСТУ - СЛАВА УКРАЇНІ!!!