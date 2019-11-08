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8 ноября • обновлено в 17:17
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"Дуэт Путина и Кирилла не остановит процесс!" Порошенко сделал победное заявление о ПЦУ

1.2т Читать материал на украинском

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поблагодарил Александрийский Патриархат за признание Православной Церкви Украины.

Об этом он сказал в видеообращении на своей странице в Facebook. Порошенко заметил, что Александрийский Патриархат - это – один из древних Патриархатов, второй после Вселенского (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Спасибо Александрийской Церкви, Константинопольской Церкви-Матери, Элладской Церкви и всем, кто сделал и делает возможным уверенное становление Украинской Церкви", - отметил Порошенко.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Скриншот

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"Независимая Православная Церковь Украины делается сильнее и крепче. Дуэт Путина и Кирилла не остановит процесса ее признание всем мировым Православием.

Далее – будет. Слава Украине!", - сказал Порошенко.

Как писал OBOZREVATEL, признание ПЦУ Александровским Патриархатом произошло после подобного шага Греческой православной церкви, которая также начала евхаристическое общение с ПЦУ.

Среди автокефальных церквей, которые могут в ближайшем будущем признать ПЦУ, эксперты также называют Кипрскую, Румынский и Грузинскую.

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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Звиздец сектантской РПЦ вместе с паханом Кирюхой.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Пцу - это всемирное позорище Украины.
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