Дубневич: Украине нужно вернуть техосмотры, но без коррупции

Для того, чтобы повысить безопасность на украинских дорогах, следует вернуться к практике техосмотров автомобилей.

Однако это будет иметь смысл лишь в том случае, если они будут иметь новый формат без старой коррупционной составляющей, заявил глава Комитета по вопросам транспорта Верховной Рады Ярослав Дубневич в эксклюзивном интервью "Обозревателю".

Ссылаясь на данные Моторного страхового бюро Украины, он отметил, что средний возраст автомобилей на украинских дорогах — 19,5 лет, что вызывает весьма серьезное беспокойство.

"Следует внедрять такой контроль над состоянием транспортных средств, чтобы он мог гарантировать: не отремонтированное, не предназначенное для движения авто не окажется на дороге ни при каких условиях. Такова практика в Европе. Так должно быть и у нас", — подчеркнул Дубневич.

По его словам, сейчас Комитет по вопросам транспорта работает над законопроектом №7317, который соответствует требованиям Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом и должен имплементировать его нормы в украинское законодательство. В частности, речь идет о введении такого формата требований к подвижному составу (как подержанному, так и новому), который сделает невозможным выезд на трассу неисправного автомобиля. То есть, все новые машины перед введением в эксплуатацию должны будут проходить сертификацию, а подержанные — техосмотр.

"Но следует принципиально обновить эту процедуру, исключить ее коррупционную составляющую. Вся Европа это смогла сделать — должны и мы тоже", — считает Дубневич.

Как сообщал "Обозреватель", с 2018 года автомобили, выезжающие из Украины в страны-члены ЕС, обязаны иметь соответствующий талон прохождения технического осмотра транспортного средства.