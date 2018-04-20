Дубневич рассказал, когда в Украине станет меньше ДТП

Несмотря на то, что в Украине, наконец, отдельно выделили средства на улучшение безопасности на дорогах, об их практическом применении пока говорить не приходиться.

Это связано с тем, что пока данной проблемой начали заниматься точечно, хотя она требует комплексного подхода, отметил глава Комитета по вопросам транспорта Верховной Рады Ярослав Дубневич в эксклюзивном интервью "Обозревателю".

По его словам, в 2017 году впервые в истории страны на мероприятия по обеспечению безопасности движения выделено 2,7 млрд грн, что равно 5% от поступлений в Государственный дорожный фонд.

"Но выделить средства — это только полдела. Да, они должны работать. Можно сколько угодно жаловаться, что безопасность движения у нас на крайне низком уровне, можно инициировать те или иные новации, но пока эти новации не заработают на практике; пока, скажем, не будет внедрена видеофиксация правонарушений; пока не заработает система контроля над техническим состоянием автотранспорта, который выходит в рейс и уже движущегося; пока не усовершенствуем контроль над состоянием водителей; пока водительские права будут покупаться, а не получаться, а пешеходы будут пересекать автотрассу где угодно — до того времени мы будем слышать о новых и новых ДТП с жертвами. Решать проблему можно только в комплексе", — подчеркнул Дубневич.

Вместе с тем, он отметил, что в Украине ужа началась вести работа, направленная на улучшение безопасности на дорогах. Так, в июне 2017 года правительством была одобрена Стратегия повышения уровня безопасности дорожного движения до 2020 года, а в марте 2018 года уже утвержден План мероприятий по реализации указанной Стратегии.

В свою очередь, в Комитете по вопросам транспорта создана специальная рабочая группа, которая занимается разработкой законодательной базы по безопасности движения.

Как сообщал "Обозреватель", в 2018 году МВД, Мининфраструктуры," Укравтодор", "Укртрансбезпека" и полиция разработают изменения, которые будут направлены на повышение уровня безопасности на украинских дорогах.