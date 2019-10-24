Дубинский прошел полиграф: эксперт указал на грубые нарушения

Проверка народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Дубинского на детекторе лжи оказалась настоящим фарсом.

Об этом в Facebook сообщил эксперт-полиграфолог, исполнительный директор Всеукраинской ассоциации полиграфологов, психолог, офицер запаса СБУ Владимир Медведь.

"Полный фарс! Ничего общего с профессиональным полиграфным тестом. Грубые ошибки при тестировании Дубинского", – раскритиковал эксперт.

Также Медведь указал, что при прохождении теста не учитывали кожно-гальваническую реакцию и не измеряли артериальное давление. Так не работал МКФ (регистрационный канал акустической активности (речевой анализатор).

"Это недопустимо. Методика вопросов сравнения, которая применялась, и стандарты ASTM не допускают проведения теста без АД. Точка. Замеры реакций продолжались всего 36 минут (норма 60-120 мин). Все 7 вопросов в 1 тесте (норма 2-3 за 1 тест). Началась запись реакций в 21:20 (норма до 17:00-18: 00). Человек за день устает. Во всех инструкциях и методиках об этом. Короче, масса нарушений", – пояснил полиграфолог.

Показали полиграфа Скриншот

Напомним, что народный депутат от президентской фракции "Слуга народа" Александр Дубинский вечером в среду, 23 октября, прошел проверку на детекторе лжи.

При этом глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который пришел на проверку полиграфом вслед за Дубинским, не смог пройти испытание.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Нардеп Александр Дубинский заявил, что Офис президента Украины Владимира Зеленского хочет проверить народных депутатов от "Слуги народа" на детекторе лжи, которые являются членами финансового комитета Рады.

Скандал разгорелся из-за возможного подкупа народных депутатов. Большинство из “подозреваемых” являются членами налогового комитета и не голосовали за законопроект №2047, который имел цель ликвидировать коррупционные схемы при оформлении сделок с недвижимостью.

САП открыла уголовное производство по факту возможного подкупа.

При этом Дубинский узнал, что в политической силе заговорили о его исключении, и жестко ответил однопартийцам.

Вместе с ним должен пройти испытание детектором лжи также глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Арахамия заявил, что у него есть косвенные доказательства и свидетель, который может подтвердить подкуп членов комитета Дубинского.

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