"Не топ-модель": Дубилет поделился подробностями личной жизни

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил, что у него не хватает времени на личную жизнь.

Об этом чиновник рассказал в интервью "24 каналу". Он признался, что его сердце свободно.

"Но сейчас у меня нет времени на отношения и личную жизнь", – добавил он. На вопрос о том, какие женщины ему нравятся, он ответил:

"Это многофакторная математическая модель, а не топ-модель (смеется). Смотрите, это интеллект, это красота, это чувство юмора, то есть достаточно стандартные вещи".

Напомним, Дубилет был женат. В июле 2019 года он и его супруга Екатерина Кузьменко объявили о разводе.

Дмитрий Дубилет facebook.com/dubilet

Как писал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Дубилет объявил об очередной волне увольнений госчиновников. В этот раз сократят 1770 должностей в Государственной службе статистики.

Министр также предложил заменить защищенные телефонные линии спецсвязи, которыми пользуется правительство, приложением для смартфонов.

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