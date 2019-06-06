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Забросали камнями: на Херсонщине чуть не линчевали водителя, въехавшего в остановку

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В четверг, 6 июня, в селе Николаевка (Херсонская область) местные жители едва не свершили самосуд над водителем, из-за которого в ДТП погибли брат и сестра. От линчевания мужчину, в которого кидали камнями, спасла полиция.

Родственники стояли на автобусной остановке и ждали автобус на Геническ. Как вдруг легковой автомобиль влетел в остановку и она рухнула на людей, передает ТСН.

По предварительным данным, водитель Volkswagen на сельской дороге мчал со скоростью 150 километров в час, пытался обогнать ВАЗ и не справился с управлением.

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35-летний мужчина погиб на месте, 29-летняя девушка – по дороге в больницу. Еще одного их брата забрала скорая с травмами хребта.

ДТП на Херсонщине

ДТП на Херсонщине

Кадр из сюжета

Как оказалось, водитель легковушки зарабатывал частными перевозками. Утром он встретил двух пассажиров в Новоалексеевке и повез их на Чонгар – админграницу с оккупированным Крымом.

Ни сам водитель, ни его пассажиры не пострадали. Мужчину взяли под стражу и ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным правооранительных органов, водитель был абсолютно трезв, ехал встречать следующий поезд.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее всплыли подробности ДТП с полицейским на Прикарпатье. В результате столкновения муж с женой погибли на месте происшествия, а правоохранитель был госпитализирован.

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Место
УкраинаХерсон
Тег
ДТП
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