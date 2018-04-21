ДТП в Кривом Роге: журналист призвал убрать маршрутки с улиц городов

Следствием смертельного ДТП в Кривом Роге, жертвами которого стали 9 человек, должно стать повышение требований безопасности к городскому транспорту.

Об этом сказано в блоге на "Обозревателе" известного журналиста Дениса Казанского, который призвал отказаться от маршруток в больших городах в пользу автобусов.

По его словам, предложение Кабмина отменить желтый сигнал светофора, не решит существующих проблем на дорогах.

"Такое количество погибших - из-за того, что в ДТП попала переполненная маршрутка. Если бы люди ехали в полноценном автобусе, погибших было бы значительно меньше, или не было бы вообще. Потому автобус намного безопаснее вид транспорта. А забитый людьми бус, где пассажиры вынуждены ехать, стоя раком, при столкновении на большой скорости превращается в братскую могилу", - написал он.

Казанский указал на то, что настоящая причина такой ужасной аварии - деградация общественного транспорта Кривого Рога.

"В больших городах на улицах должны работать полноценные безопасные автобусы, а не "газельки" и подобный хлам. Уверен, что в Кривом Роге, где производится несколько процентов украинского ВВП, достаточно денег, чтобы развивать городской транспорт и покупать автобусы и троллейбусы. Даже "Богдан" или "Эталон" намного безопаснее "бусики", - отметил он.

Журналист подчеркнул, что следствием этого ДТП должны быть не отмена желтого сигнала, а повышение требований безопасности к городскому транспорту.

"Забитые маршрутки - это Африка. В крупных городах с большим потоком пассажиров они должны исчезнуть с улиц. Настоящая причина их появления - это коррупция. Мэры многих городов просто за взятки отдают лучшие маршруты частным перевозчикам, а городской транспорт уничтожают. Вот с чем надо бороться", - заключил Казанский.

Как сообщал "Обозреватель", 17 апреля в Кривом Роге столкнулись маршрутка, легковушка и автобус, в результате чего погибли 9 человек. Позже в полиции заявили, что водитель легковушки серьезно болен. Также выяснилось, что он врезался в маршрутку, поскольку опаздывал на автовокзал.

После смертельного ДТП, министерство внутренних дел потребовало ужесточить ответственность за наиболее грубые нарушения правил дорожного движения.