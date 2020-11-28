ДТП с семьей священника: украинцев разгневало поведение водителей, которые не пропускали скорую

Украинцев возмутило поведение водителей, которые не пропускали автомобиль скорой помощи на место ДПТ в Ривненской области. В результате столкновения легковушки с грузовиком погибли жена и сын священника.

Пользователи соцсетей в гневе написали, что за это следует вводить огромные штрафы и даже тюремное заключение.

Водитель подрезал скорую, которая спешила на ДТП. кадр видео

В полиции заявили, что за подобное нарушение предусмотрена административная ответственность – штраф в размере 510 гривен.

В ДТП погибли жена и сын священника. Facebook Марии Ясковец

Такое наказание украинцы сочли смехотворным. Также в сети предлагают увеличить штрафы в разы, а некоторые выступают за то, чтобы водителей, которые не пропускают скорые, садили в тюрьму или хотя бы лишали прав:

"Я думаю заберут пару тройку прав или выставят сумашедший штраф, то тогда все будут пропускать";

"В Европе, видимо, были почти все. Пусть бы хоть кто-то из водителей не уступил дорогу скорой ... штраф не 510 грн, а совсем другой";

"Позор водителям! Нельзя их назвать людьми";

"Нужно приказывал этих горе водителей – не пропустил скорую помощь: посадить на 15 лет и еще ​​штраф хороший выписать";

"Почему полиция не следит и не наказывает водителей, которые не пропускают скорые? Недопустимо закрывать на это глаза".

Facebook Ольги Гордиевич.

Реакция украинцев на поведение водителей, которые не пропускали скорую.

Реакция украинцев на поведение водителей, которые не пропускали скорую.

Реакция украинцев на поведение водителей, которые не пропускали скорую.

Реакция украинцев на поведение водителей, которые не пропускали скорую.

Реакция украинцев на поведение водителей, которые не пропускали скорую.

Реакция украинцев на поведение водителей, которые не пропускали скорую.

Реакция украинцев на поведение водителей, которые не пропускали скорую.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 ноября автомобиль ВАЗ выезжал на перекресток и столкнулся с фурой.

За рулем находилась 30-летняя Мария Ясковец, учительница младших классов местной школы и жена священника. Она и младший сын Герман погибли. Также пострадали еще двое сыновей –Севастьян и Марк.

Позднее выяснилось, что водители не пропускали скорую помощь, которая спешила на место ДТП.